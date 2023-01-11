حاكم الشارقة يكرّم الشعراء الفائزين بجائزة القوافي 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الشعراء العرب الفائزين بجائزة القوافي 2022، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه المشاركين من ضيوف مهرجان الشارقة للشعر العربي من الأدباء والشعراء والإعلاميين، الذي انطلق مساء الاثنين.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالحضور، مشيراً سموه إلى خصوصية المكان الذي يلتقيهم فيه، قائلاً: «نرحب بكم في الدارة، والدارة معناها البيت، وهذه الدارة بها كثير من النفائس في العلم والمعرفة والمقتنيات، وهي في معظمها وثائق ومخطوطات وأبحاث، وما دام الشعر في هذا المجال، فهذا أجمل مكان له، لأن هذه الدارة قريبة إلى القلب، وأنتم على شغاف القلب».

وأضاف سموه أن هناك الكثيرين ممن يريدون البحث والاطلاع على المقتنيات الموجودة، فآثرنا أن نضعها في هذا المكان «الدارة»، وهي الأقرب لي شخصياً.

تهنئة

وهنأ صاحب السمو حاكم الشارقة الشعراء الفائزين بالجائزة من مختلف الدول العربية، وعددهم 12 شاعراً وشاعرة، مشيراً سموه إلى أنه قام باختيار الفائزين من بين القصائد المنشورة في مجلة «قوافي»، التي تصدرها دائرة الثقافة بالشارقة، اختياراً دقيقاً، قائلاً: «أنا معكم أردد هذه القصائد على مدى سنة، ليس مجاملة، لكن كان ذلك غذاءً للروح، هذا الغذاء الذي استطعتم أنتم بإمكاناتكم أن تضعوه على الورق».

وكرم صاحب السمو حاكم الشارقة، الشعراء الفائزين، ثم ألقى كل واحد منهم قصيدته المختارة، متناولين في أشعارهم العديد من الموضوعات، مثل الوطن والأخوة والحزن، وغيرها. كما صافح سموه في نهاية اللقاء الحضور، واصطحبهم في جولة في أقسام ومقتنيات دارة الدكتور سلطان القاسمي المتنوعة. وقدم الحضور شكرهم وتقديرهم إلى سموه على تشريفهم وتكريمهم ودعم سموه مختلف ضروب الثقافة.

فكرة

جاءت فكرة جائزة القوافي كمبادرة كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، برعاية دائرة الثقافة، وذلك عبر الاختيار من القصائد التي تنشرها شهرياً مجلة «قوافي» المعنية بالشعر، التي أفردت مجالاً واسعاً أمام الشعراء من كل الدول العربية لنشر إنتاجهم من القصائد والنماذج الشعرية المتفردة، التي مثلت وحدة إبداعية، ووطنت لبلاغة الشعر العربي وأصالته ودوره وشموخه انطلاقاً من الشارقة.

كما وجّه صاحب السمو حاكم الشارقة بنشر القصائد الفائزة في إصدار اختار سموه عنوانه «حوليات القوافي»، الذي تضمن القصائد التي نشرت في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022.

حضر اللقاء كل من عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات، وعلي المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وعدد من المسؤولين والقائمين على مهرجان الشارقة للشعر العربي والشعراء والأدباء.

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