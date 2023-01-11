ريم الهاشمي تشيد بجهود «إقامة دبي» خلال «إكسبو»

المصدر: دبي- البيان

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زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أمس وكرمت فرق العمل وكوادر الإدارة التي عملت في معرض إكسبو دبي 2020.

وأشادت معالي ريم الهاشمي بجهود الإدارة التي أدت دوراً محورياً قبل انطلاق الحدث وعلى مدى 6 أشهر من فعاليات إكسبو 2020.

فضلاً عن جاهزيتها واستعدادها المسبق واستجابتها السريعة في توفير فرق العمل والكفاءات التي تمتلك الخبرة الواسعة في إنجاز المعاملات وأذونات الدخول، وتوفير الخدمات بكفاءة عالية من خلال تبسيط الإجراءات والمعاملات ورفع كفاءتها، بما يتسق مع معايير التميز والتفوق التي باتت سمة كوادر وموظفي الإدارة، فضلاً عن توظيف وفرة الخيارات التقنية الذكية والتكنولوجيا الحديثة في خدمة وإنجاح المعرض، موجهة شكرها وتقديرها لجميع الكوادر الوظيفية على جهودهم المثمرة.

تقدير

وتم خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة تكريم الفرق والأفراد الذين أسهموا بتحقيق إنجاز لافت تمثل في تحقيق صفر مخالفات من الأجنحة المشاركة، بالإضافة إلى توفير الخدمات للمتعاملين في المقر الذي تم افتتاحه في معرض إكسبو لهذا الغرض، فضلاً عن الإحصائيات المتميزة التي حققتها مع اختتام الحدث.

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي فقد بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة 36 ألفاً و 347 معاملة لصالح أجنحة إكسبو خلال العامين 2021 و2022 .

حيث تمكنت فرق العمل خلال 2022 من إنجاز 13 ألفاً و 132 معاملة من بينها 6949 معاملة لطلب جديد، وإصدار 78 إقامة جديدة، وإلغاء 3.876 إقامة داخل وخارج الدولة، وإلغاء 468 تأشيرة قبل وبعد الدخول، وتجديد 254 إقامة، وتعديل وضع لـ 1096 معاملة، وتعديل بيانات لـ 26 شخصاً.

فيما سجل العام 2021 قرابة الـ 23.215 معاملة، بواقع 15.006 طلب جديد، و 3470 إقامة جديدة، و218 إلغاء إقامة داخل وخارج الدولة، و912 إلغاء تأشيرة قبل وبعد الدخول، و207 تجديد إقامة، و 2739 تعديل وضع، و 82 تعديل بيانات إقامة.

وجاء تكريم فرق العمل بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، ومساعدي المدير العام وعدد كبير من الكوادر الوظيفية العاملة في إقامة دبي. وتخللت الزيارة جولة تفقدية اطلعت من خلالها على منظومة العمل .

حيث أثنت معاليها على جهود جميع العاملين والكوادر الوظيفية في إقامة دبي، لا سيما فرق العمل التي بذلت جهوداً كبيرة خلال فعاليات معرض إكسبو دبي، كرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، امس فرق العمل وكوادر الإدارة التي عملت في إكسبو.

دور

وثمّن الفريق محمد أحمد المري زيارة معالي ريم الهاشمي، مشيراً إلى دورها المحوري في تحقيق إنجاز منقطع النظير لفعاليات معرض إكسبو دبي 2020، الذي أشرفت شخصياً على تحضيراته واستعداداته، حيث شغلت منصب عضو في اللجنة العليا المنظمة لإكسبو 2020 دبي إلى جانب كونها المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، مؤكداً حرص إقامة دبي على المضي قدماً وبالتعاون مع جميع الأطراف نحو ترسيخ مكانة دبي، كإحدى أبرز الوجهات الجاذبة لمجتمعات الأعمال، والسياحة، والإقامة.

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