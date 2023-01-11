«تنفيذي الشارقة»: تمديد فترة الخصم على رسوم عقود الإيجار حتى مطلع فبراير

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية واتخذ حيالها القرارات اللازمة التي تتوافق مع رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة في الارتقاء بكل القطاعات.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بتمديد فترة الخصم على رسوم تصديق عقود الإيجار المتأخرة في إمارة الشارقة حتى 1 فبراير 2023.

واستمراراً لدعم المجلس التنفيذي لرواد الأعمال الشباب وتحفيزهم للارتقاء بأنشطتهم التجارية، اعتمد المجلس إعفاء 42 مشروعاً مدعوماً من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) من رسوم الجهات الحكومية لمدة عامين.

كفاءة

واعتمد المجلس عدداً من مقترحات تعزيز حركة النقل للشاحنات على مختلف طرق الإمارة بما يسهم في الحفاظ على السلامة العامة وتنظيم حركة المرور ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق وفق أفضل المعايير العالمية.

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