محمد الشرقي يطلع على برامج «أكاديمية الفجيرة للفنون»

المصدر: الفجيرة - وام

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ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الاجتماع الأول للعام 2023 لمجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في تشكيله الجديد.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على البرامج الدراسية التي تعمل عليها الأكاديمية خلال العام الحالي وخططها المستقبلية، وما حققته من إنجازات وأنشطة محلية وعالمية في مجال الفنون التي تقدمها لمنتسبيها والمهتمين بها.

أهمية

وأكد سموه خلال الاجتماع الأهمية التي توليها حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للنهوض بمجال الفنون كقيمة جمالية وإنسانية مؤثرة عبر التاريخ وتعزيز توجهات الدولة في هذا القطاع على مستوى العالم.

وشدد سموه على أهمية تطوير برامج الفنون الجميلة والموسيقى، وتوظيف المعطيات المحلية والموروث الثقافي العربي الغني، وتقديمه إلى العالم وتجسيده عبر الفنون بأنواعها.

حضر الاجتماع سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعلي عبيد، مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

قرار

إلى ذلك وفي إطار آخر أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، قراراً بتعيين عمرو زين الدين مديراً لمركز الفجيرة للمغامرات.

وحدد القرار صلاحيات المدير والإجراءات المطلوب اتباعها للنهوض بالمركز ليكون الأداء بالمستوى الذي يؤهله عربياً وعالمياً.

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