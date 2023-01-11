«التوطين»: 5 مخالفات تسبب الوقف الإداري لملف المنشأة

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 5 مخالفات تسبب الوقف الإداري لملف المنشأة، وعدم منحها تصاريح عمل جديدة، وهي إذا ارتكبت المنشأة أياً من المخالفات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2021، بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين وتعديلاته، أو لعدم توفير سكن عمالي، وفق أحكام القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022.

بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، أو بسبب اتهام المنشأة بارتكابها جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، أو بسبب قيام المنشأة باستغلال أو إساءة استغلال الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة لها للدخول إلى أنظمة الوزارة أو تمكين الغير من ذلك.

مما يترتب عليه اختلال في إجراءات العمل في الوزارة، أو مخالفة المنشأة لأي من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما بناء على تقرير الوقف من قبل وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية.

غرامات

وأشارت الوزارة إلى أنه تتم إزالة الوقف الإداري المفروض على ملف المنشأة إذا قامت بسداد الغرامات المستحقة على المنشأة، أو التأكد من توفير السكن العمالي، وفقاً لأحكام القرار الوزاري أو ثبوت براءتها من التهمة المتعلقة بالإتجار بالبشر، وفي حال الإدانة بالتهمة يتم إزالة الوقف الإداري، بعد مرور عامين من صدور الحكم النهائي على المنشأة.

أما في حال قيام المنشأة باستغلال أو إساءة استغلال الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة لها للدخول إلى أنظمة الوزارة أو تمكين الغير من ذلك، مما يترتب عليه اختلال في إجراءات العمل في الوزارة، يزال الوقف الاداري، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ ثبوت المخالفة.

شفافية

وذكرت الوزارة أن وقف منح أي تصاريح عمل جديدة للمنشأة، التي ترتكب أي من المخالفات الواردة في القرار جاء لزيادة امتثال منشآت القطاع الخاص بتشريعات سوق العمل، ولضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية في العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل، لافتة إلى أنه يمكن للمنشأة تقديم تظلم من الوقف الإداري، من خلال تقديم طلب وفقاً للآليات المعتمدة عبر القنوات، التي توفرها الوزارة عند إخطارها بالوقف لأحد الأسباب المذكورة.

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