سلطة مدينة دبي الطبية تنال «أيزو» إدارة تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية، والمنطقة الحرة المتخصصة بالرعاية الصحية في الإمارة، عن حصولها على شهادة معايير أيزو واللجنة الكهرو تقنية الدولية 27001:2013 عن الحلول التي تطبقها في مجال إدارة أمن البيانات وحمايتها.

وباعتبارها من أبرز معايير أمن المعلومات المعترف بها عالمياً، تعزز شهادة «أيزو» جهود سلطة مدينة دبي الطبية الرامية إلى ضمان تميز بنيتها التحتية المعلوماتية، وتؤكد حرصها على اعتماد أفضل المعايير المعمول بها على مستوى العالم في مجال أمن المعلومات.

ويعكس الحصول على شهادة معايير «أيزو» واللجنة الكهرو تقنية الدولية 27001:2013 نجاح السلطة في تنفيذ نظام إدارة أمن المعلومات، وامتثالها الكامل لمتطلبات خدمات تكنولوجيا وأمن المعلومات المقدمة للموظفين وشركاء الأعمال.

وتعليقاً على الموضوع، أكدت كوثر كاظم، نائب الرئيس دعم الأعمال لدى سلطة مدينة دبي الطبية أن الحصول على هذا الاعتماد يؤكد نجاح الجهود التي بذلتها السلطة لتطوير مفاهيم تجنب المخاطر الرقمية ومساعيها المستمرة لمواكبة أحدث الأدوات والحلول في القطاع.

فخر

وقالت كاظم: فخورون بحصولنا على شهادة معايير أيزو واللجنة الكهرو تقنية الدولية 27001:2013، حيث ندرك أهمية البنية التحتية المتقدمة والآمنة لتكنولوجيا المعلومات في بيئة المكاتب العصرية لنجاح أي جهة. ولهذا فقد عملنا على تطوير سياسة أمن معلومات متكاملة وتوفير جميع الموارد الضرورية لنجاح هذه المنظومة.

وقامت سلطة مدينة دبي الطبية بتدريب موظفيها في مجال أمن المعلومات، بما في ذلك الهجمات السيبرانية على الشركات، وأدوات أنظمة إدارة أمن المعلومات المختلفة. ويعد التدريب جزءاً من مساعي مدينة دبي الطبية لتعزيز معارف الموظفين والارتقاء بخبراتهم باعتبارهم عنصراً فاعلاً في مجتمع المدينة المتقدم تقنياً.

ويأتي حصول السلطة على هذه الشهادة بعد تسجيلها لأعلى النتائج على مؤشر دبي للأمن الإلكتروني، إحدى مبادرات هيئة دبي الرقمية المخصصة للمؤسسات الحكومية، ما يعكس جهود السلطة في تطوير بنيتها التحتية المادية وغير المادية بما يضمن استمرارية الأعمال وتزويد الشركاء بأفضل مستويات الخدمة.

وحصلت سلطة مدينة دبي الطبية على أعلى تصنيف لمؤشر دبي للأمن الإلكتروني، وذلك عن مؤشرات معدل زمن الاستجابة اللازم للتعامل مع تنبيهات التهديدات الأمنية بمتوسط 1.30 ساعة، والنجاح بنسبة 100 % في التعامل مع التغييرات، وحجم البيانات التي جرى دمجها في أنظمة مركز دبي للأمن الإلكتروني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز