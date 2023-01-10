أحمد بن محمد يفتتح الدورة الأكبر من مؤتمر ومعرض "دوفات 2023"

المصدر: وام

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الثلاثاء) فعاليات الدورة الـ 28 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2023" والذي تستمر أعماله ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 26 ألف زائر ومشارك من 82 دولة.

وتفقد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة التي رافقه خلالها معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، حيث تعرف سموه على أحدث التقنيات والتطورات الجديدة في قطاع صناعة الأدوية والأبحاث الدوائية وآخر مستجدات قطاع الصيدلة التي تستعرضها الشركات العالمية المشاركة.

حضر الزيارة سعادة ناصر خليفة البدور، وكيل وزارة الصحة المساعد ومدير منطقة دبي الطبية، وسعادة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والسفير الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض ”دوفات“ رئيس اندكس القابضة، وتُعّد هذه الدورة هي الأكبر في تاريخ المؤتمر والمعرض الذي يمثل الحدث الأبرز في قطاع الصيدلة في المنطقة والعالم، حيث يشارك ضمن فعاليات العام الحالي أكثر من 1,100 شركة عارضة، بالإضافة إلى مشاركة 140 متحدثاً وخبيراً ومتخصصاً في مجال الصيدلة يقدمون تجاربهم ضمن 112 جلسة علمية و15 ورشة عمل تركز على أهم المواضيع المتعلقة بصناعة الأدوية بالإضافة إلى مشاركة طلابية وجامعية واسعة، حيث يعرض الطلاب المشاركون أكثر من 330 ملصقاً لأحدث الأبحاث المتميزة في مجال الصيدلة والطب.

تطوّر مستمر

وقال سعادة الدكتور عبد السلام المدني: " من المتوقع أن يتفوق دوفات 2023 على دوراته السابقة من حيث عدد الحضور والمشاركين وحتى في حجم وعدد الشركات المشاركة، حيث أن صناعة الأدوية في تطور مستمر على مستوى دولة الإمارات والمنطقة بأكملها، وهناك الكثير من الإنجازات والابتكارات المفيدة للجميع سواء على الصعيد الطبي والتجاري".

ويمثل دوفات منصة مهمة لكافة المعنيين وأصحاب القرار من العاملين في قطاع الأدوية لإطلاق منتجات جديدة والتعرف على آخر التقنيات وأحدث التطورات في المجال، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة لتبادل واكتساب المعارف والمعلومات العلمية إذ يشكل الحدث أرضية مشتركة لتعزيز التواصل بين مختلف الأطراف.

وبدوره قال الدكتور علي السيد حسين، مدير إدارة الصيدلة بهيئة الصحة في دبي، ورئيس مؤتمر ومعرض ‘دوفات‘: "تبرز الحاجة الماسة لصناعة الأدوية مع تزايد تعداد السكان في العالم وضرورة تحسين نظم الرعاية الصحية، لا سيما مع تغير نمط الحياة على الصعيد الإقليمي وذلك بهدف تلبية احتياجات الجميع.. ويتيح مؤتمر ومعرض دوفات الفرصة لتقديم المعلومات العلمية التي تساعد على تحسين وتطوير المهارات التي تتزايد الحاجة إليها في وقتنا الراهن، كما أنه يسعى للاستجابة إلى متطلبات التأقلم والتكيف السريع ضمن هذه الصناعة دائمة التطور".

مشاركة عالمية

ويشارك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض دوفات 2023 عدد من أبرز وأكبر شركات الأدوية على مستوى العالم مثل شركة "فايزر" و "آسترازينيكا" و "جلاكسو سميث كلاين(GSK)" و "Gilead" و "جلفار " و "آكسيوس" و "Haleon" و" AbbVie"و "Lilly".

وبالإضافة إلى حضور دولي واسع النطاق ضمن العديد من الأجنحة من مختلف دول العالم، تشارك في جناح تركيا أكثر من 25 شركة عارضة، وعدد من الشركات في الأجنحة البولندية والصينية.

وتجاوزت القيمة السوقية للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا42 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي وحده، بمعدل نمو سنوي إجمالي متوقع يقدر بنحو 8 في المائة، وتعد الفعاليات الطبية من بين أبرز العوامل المحفزة على نمو هذا القطاع الحيوي، بما تمثله من فرصة سنوية تجمع كبار رواد الصناعة وأبرز صانعي القرار في المنطقة لتأسيس وبناء العلاقات وفتح سبل جديدة لتعزيز التعاون.

ومع زيادة الطلب وتوسع نطاق العمل في صناعة الأدوية يستضيف مؤتمر ومعرض دوفات 2023 "The Pharma Business Hub" مركز أعمال "فارما" الذي يتيح للمشاركين القدرة على التواصل مع الشركات وجدولة الاجتماعات وترتيبها مسبقاً واللقاء بشكل مباشر مع مختلف صانعي القرار رفيعي المستوى من كبار العارضين في دوفات بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري المستقبلية.

يذكر أن مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات" يُنظم سنوياً من قبل مؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة، وبدعم من هيئة الصحة في دبي والجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي والجمعية الدولية لعلم الأدوية والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام.

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