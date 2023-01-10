محمد بن راشد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا أحد أكبر البنوك في العالم

المصدر: البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ريان موينيهان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا.

ويعتبر بنك أوف أمريكا أحد أكبر بنوك العالم والذي يضم 213 ألف موظف ويدير عملياته الإقليمية من دبي منذ العام 2007..

وأكد سموه: "أجندتنا الاقتصادية D33 سترسخ موقعنا كرابع مركز مالي عالمي بحلول 2033 بإذن الله" .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أثناء لقائي اليوم مع بريان موينيهان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا .. أحد أكبر بنوك العالم والذي يضم 213 ألف موظف ويدير عملياته الإقليمية من دبي منذ العام 2007.. أجندتنا الاقتصادية D33 سترسخ موقعنا كرابع مركز مالي عالمي بحلول 2033 بإذن الله" .

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