محمد بن راشد يبحث مع قائد الجيش الباكستاني التعاون الدفاعي والعسكري

المصدر: البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بقصر زعبيل في دبي، الفريق أول عاصم منير قائد الجيش الباكستاني.

وبحث سموه مع قائد الجيش الباكستاني علاقات التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وباكستان في الشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

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