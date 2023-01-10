محمد بن راشد يكرم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة "سقيا الإمارات"

المصدر: البيان

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كرم اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة "سقيا الإمارات" الجائزة المخصصة للمخترعين والمبتكرين الذين يجدون حلولاً للتحديات الخاصة بتوفير مياه الشرب النظيفة للمجتمعات الأقل حظاًّ.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "كما كرمنا اليوم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة "سقيا الإمارات".. الجائزة التي خصصناها للمخترعين والمبتكرين الذين يجدون حلولاً للتحديات الخاصة بتوفير مياه الشرب النظيفة للمجتمعات الأقل حظاًّ.. كل التوفيق للفائزين بهذا الهدف النبيل..".

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