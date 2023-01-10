مبادرة " سَدِّد " في شرطة الشارقة تسترد أكثر من 565 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت مبادرة "سَدِّد" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية منذ أكثر من عام ، من خلال قسم المطلوبين نجاحاً تمثل في استرداد أكثر من 565 مليون درهم إلى أصحابها ، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة وإدارة المحاكم ، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة.

وقال المقدم عبدالرحمن الشامسي رئيس قسم المطلوبين بإدارة التحريات والمباحث الجنائية : انطلقت المبادرة في الأول من مارس عام 2021م ، ويأتي تنظيمها بهدف تقديم أفضل الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ، وضمان رد الحقوق إلى أصحابها، فضلاً عن تعزيز العلاقات الإنسانية والترابط الاجتماعي ، مشيرا الى أن الحملة استهدفت أصحاب التعاميم الجنائية الخاصة بالأفراد المطلوبين ، حيث يتم التواصل معهم لفض التعميم المسجل عليهم ،من خلال مراجعتهم لجهات الطلب والعمل عل تسديدها ومتابعتها.

نجاح

ونجحت المبادرة في إعادة نحو يزيد على 565 مليون درهم إلى أصحابها ،دون إحالتها إلى القضاء بنسبة 45% من إجمالي الأشخاص الذين تم التواصل معهم لإنهاء التعاميم المسجلة عليهم.

وأكد المقدم عبدالرحمن الشامسي رئيس قسم المطلوبين بإدارة التحريات والمباحث الجنائية حرص القيادة في حفظ استقرار المجتمع من خلال مبادراتها المتنوعة، التي تصب في خدمة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن مبادرة " سَدِّد "، توِّجت بنتائج إيجابية ملموسة من خلال تسوية المنازعات المالية، وصلح الأطراف المتنازعة في القضايا ذات الصلة ، وإيجاد الحلول السليمة لها، الأمر الذي يسهم في المحافظة على العلاقات الإنسانية وتعزيز جودة الحياة الأمنية والمجتمعية في دولة الإمارات.

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