بلدية مدينة أبوظبي تؤكد أهمية توفير معايير السلامة في الأسوار المؤقتة والحصول على تصاريح إقامتها

المصدر: وام

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دعت بلدية مدينة أبوظبي إلى ضرورة التقيد باشتراطات تركيب الأسوار المؤقتة في مناطق المشاريع الإنشائية، وتوفير معايير الأمن والسلامة سواء للعاملين داخل الموقع الإنشائي، أو للمجتمع المحلي المحيط بالموقع، وذلك حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والممتلكات العامة والخاصة، وتعزيزاً للصحة العامة، مشيرة إلى أهمية الالتزام بمتطلبات المظهر العام المتعلقة بالأسوار المؤقتة والمحافظة على المشهدية الجمالية للشوارع ومناطق المشاريع.

وأكدت على أهمية استصدار التصاريح اللازمة لتركيب الأسوار المؤقتة في جميع المناطق من الجهات المختصة ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، وذلك قبل الشروع في عملية تركيب الأسوار.

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التوعوية التي بدأتها إدارة البيئة والصحة والسلامة، للتأكد من سلامة الأسوار المؤقتة في جميع المواقع الإنشائية في مدينة أبوظبي وفي المناطق الجغرافية الواقعة ضمن اختصاصات مراكز البلديات الفرعية، وتستمر خمسة أيام، مستهدفة رفع مستوى وعي العاملين في قطاع البناء والإنشاء بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة الخاصة بالأسوار المؤقتة، والتأكد من التزام جميع المواقع الإنشائية باشتراطات السلامة للحفاظ على أفراد المجتمع، والمباني المجاورة، ولخفض ومنع حوادث سقوط الأسوار المؤقتة خلال الأحوال الجوية غير المستقرة.

و تضمنت الحملة التأكد من التزام المواقع الإنشائية بمتطلبات السلامة للأسوار المؤقتة ومنها .. التأكد من صلاحية الأسوار المؤقتة، ومن وجود رخصة لتركيب سور مؤقت صادرة من بلدية مدينة أبوظبي، ومن إجراء الصيانة الدورية للأسوار المؤقتة، و من عدم التشوين على السور أو المناطق الخارجية دون وجود تصريح، بجانب التأكد من سلامة المباني المجاورة والمارة، وعدم تهالك الأسوار المؤقتة، ومن عمل خطة طوارئ وتفعيلها في حال الحاجة لتعديل الأسوار المؤقتة.

واستهدفت الحملة تعزيز سلامة العاملين في المواقع الإنشائية، وحماية أفراد المجتمع في المباني المجاورة من الأسوار المهملة، وكذلك التنويه للمقاولين والاستشاريين والعاملين في المواقع بضرورة وأهمية سلامة الأسوار المؤقتة.

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