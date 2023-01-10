تنافس 225 ملصقاً علمياً على جوائز معرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا 2023

المصدر: وام

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انطلقت اليوم، أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2023" والتي تستمر أعماله على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بدعم من هيئة الصحة في دبي.

ويتنافس خلال معرض دوفات 2023، ما يقرب من 225 ملصقا علميا في مسابقة student poster award، يمثلون مشروعات وأبحاث علمية من إعداد طلبة كليات الصيدلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وقطر، وعمان، والهند، وجنوب أفريقيا، ويتم اختيار الفائزين عبر لجنة علمية من هيئة الصحة في دبي، بعد تقييم المشاريع المقدمة.

وقال الدكتور علي السيد حسين، مدير إدارة الصيدلة بهيئة الصحة في دبي رئيس مؤتمر ومعرض دوفات 2023، إن مؤتمر ومعرض "دوفات" يُعد الحدث الأبرز في قطاع الصيدلة على مستوى المنطقة والعالم إذ يوفر منصة رائدة تجمع أبرز وأهم مصنّعي المنتجات الدوائية والصيدلانية مع الموردين والمشترين لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات المتخصصة في مجالات الصيدلة والتكنولوجيا والأدوية ورعاية المرضى.

وبيـن "رئيس اللجنة المنظمة لـ "دوفات" في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات / وام / أن المعرض يعتبر منصة تثقيفية وعملية للطلاب من الجامعات المحلية والإقليمية عبر المشاركة العملية المباشرة في فعاليات المعرض وتنمية مهاراتهم الإبداعية من خلال إثراء المنافسة في المشاريع العلمية والأبحاث المقدمة، مما يعطيهم زخم علمي وخبرة في مجال الصيدلة الذي يعد أحد العلوم دائمة التطور.

وتشارك عدد من كليات الطب والصيدلة من الجامعات بالدولة في مسابقة "الملصق العلمي" والتي تحظي باهتمام واسع في المنطقة، حيث يشارك طلاب كلية العلوم والتقنية في جامعة الفجيرة بمشروع بحثي عن "دور الميتافيرس في الرعاية الصحية"، بينما قدم طلبة كلية التقنية العليا بحثا علميا عن "إفرازات المعدة"، فضلاً عن مشاركة طلاب جامعة العين ببحث بعنوان "نهج جديد في تطوير الأعشاب الطبية الفطرية - الزبادي المشبع: الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحسية".

وأوضح الدكتور سعيد شاكر حجي عضو لجنة تقييم الملصقات العلمية للطلاب، لـ "وام"، أن "دوفات" يتميز بسمعة طيبة في المنطقة العربية نظراً لانتظار طلاب الصيدلة من الجامعات الوطنية والإقليمية؛ في كل عام لتلك المسابقة التي تثير التنافس فيما بينهم، مؤكداً أن عملية التقييم لا تقتصر علي المشروع العلمي المقدم؛ وإنما تمتد إلى طريقة العرض ودعمه بالعناصر المساعدة، وصولاً إلى أسلوب الطلاب في طرح البحث العلمي ومناقشته.

وكان طلاب كلية الصيدلة جامعة العين قد حصدوا المركز الأول العام الماضي في مسابقة best quality pharmacy student poster award، والتي تنافس فيها 400 ملصق علمي ، عن فكرة تطبيق إلكتروني، يوضح كيفية التعامل مع الأعراض الجانبية للأدوية.

يذكر أن مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات" يُنظم سنوياً من قبل مؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة، ويحظى بدعم هيئة الصحة بدبي، والجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي والجمعية الدولية لعلم الأدوية والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام.

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