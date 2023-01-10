17 مشاركاً يتنافسون في اليوم الثالث لمسابقة الشيخة هند للقرآن

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت، أمس، فعاليات اليوم الثالث من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في الدورة «23»، بمشاركة 8 متسابقين أمام لجنة تحكيم الذكور بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، و9 متسابقات أمام لجنة الإناث بجمعية النهضة النسائية، بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وأعضاء اللجنة المنظمة، وأولياء الأمور مرافقي المتسابقين.

وقد تسابق في الحفظ أمام لجنة تحكيم الذكور مرشحو دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري للمراكز الخاصة كل من عبدالرحمن صالح أحمد بالفرع الأول، عمر محمد شوقي بالفرع الأول، عبدالرحمن زكي الشريف بالثاني من البداية، سيف عمر الحسام بالثالث من النهاية، حميد الله سروري الثالث من النهاية، مروان أحمد المرزوقي بالسادس من النهاية، محمد أحمد يوسف عبدالخالق بالخامس من النهاية، وسعود خالد عبيد بالرابع من النهاية.

مشاركة

كما شارك أمام لجنة تحكيم الإناث مرشحات مؤسسة القرآن والسنة كل من عائشة محمد قاسم بالفرع الأول، شمسة راشد صويلح الشامسي بالفرع الأول، مريم مهدي البلوشي بالثاني من النهاية، لؤة حسام شبلي بالثاني من النهاية، آسية شهزاد علي بالخامس من النهاية، إيمان خالد عابدين بالثالث من النهاية، مجد عبدالصمد الحمادي بالثالث من النهاية، ومرشحة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف سلامة محمد العوضي بالرابع من النهاية، وعائشة إبراهيم جاسم بالرابع من النهاية مرشحة القرآن الكريم والسنة.

وقدم الشيخ أحمد محمد طه الكمار عضو تحكيم المسابقة شكره وتقديره، مثمناً رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤسس الجائزة، وداعياً الله تعالى أن يجزيه خيراً، وأن يبارك في عمره وفي ذريته، بما يدعم به حفظة وحافظات كتاب الله والعلماء، وتشجيعه لهم عبر فروع ومسابقات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وتقديم الدعم والرعاية لهم، ومقدماً شكره إلى راعية المسابقة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها حفظة كتاب الله ونجاح المسابقة في دورتها «23»، وتميز مستويات المشاركين والمشاركات في حفظ كتاب الله.

وأضاف: إن الجائزة تنفرد بمسابقاتها الدولية والمحلية المتطورة والناجحة بالجهود الكبيرة للمستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء اللجنة المنظمة والقائمين عليها، وقدم شكره لجهودهم الاستثنائية المبذولة في خدمة العلماء، وحفظة كتاب الله، والتي وراء نجاح وتطور المسابقات منذ بداياتها وعبر دوراتها.

إشادة

ومن جانبه، أشاد ولي أمر المتسابق محمد أحمد يوسف عبدالخالق من مصر بالمسابقة ودورها الكبير في تشجيع وتحفيز طلاب العلم على حفظ كتاب الله، والتنافس الشريف والتسابق في هذا الميدان المبارك، الذي يلحق الآباء، ومن كان لهم دور في دعم أبنائهم على حفظ القرآن لينالوا فضل تعلمه، ومثمناً رعاية سمو الشيخة هند بنت مكتوم للمسابقة وحفظة كتاب الله، والجهود الكبيرة المبذولة، داعياً الله أن يحفظ سموها، وأن يلبسها تاج الوقار ويجزيها خير الجزاء، ومقدماً شكره للجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على جهودهم الحثيثة ونجاح مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية، جعلها الله في ميزان حسناتهم، والقائمين عليها.وفي ختام فعاليات اليوم الثالث تم تقديم جوائز نقدية من اللجنة المنظمة بالسحب عليها هدية إلى الجمهور الحاضرين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز