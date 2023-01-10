أول إنتاج لمزرعة القمح بالشارقة مارس المقبل

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، أن مشروع مزرعة القمح بمنطقة مليحة في الشارقة بمساحة 600 هكتار، يخطو خطوات كبيرة للأمام، كما نتوقع أول حصاد للقمح قبيل شهر رمضان المقبل - تقريباً - أو في الخامس عشر من مارس 2023.

وتابع: خلال مدة زمنية قصيرة تم إنجاز الكثير، فتم اختبار 30 صنفاً من القمح، كما تطورت خبراتنا العملية في استخدام أحدث التقنيات، كمجسات التربة والأقمار الصناعية لرصد كميات مياه الري، لافتاً إلى أنه سيصل قمح الشارقة بصفة مرضية للجمهور، كما أنه خلال الفترة الماضية تمت زيارة بعض المطاحن للتعاون مستقبلاً معها بعد التأكد من خطوط إنتاجها وعدم خلط القمح بأي أنواع أخرى.

اهتمام

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر أمس من إذاعة الشارقة، والتي أكد خلالها أن هناك اهتماماً بالغاً من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بزراعة القمح، تلك السلعة الاستراتيجية ذات القيمة الغذائية العالية القابلة للتخزين لفترة طويلة، فتم زراعة القمح في فترة زمنية وجيزة وسط تغيرات عالمية.

جعلت هناك صعوبة في مسألة توريد الأغذية - خصوصاً - من البلدان التي كانت مزودة للقمح، فتم الحصول على بذور القمح، إضافة إلى المعدات الزراعية في وقت قياسي، لافتاً إلى أن سموه أعلن مشروع زراعة القمح قبل رمضان الماضي، أي في بداية مارس الماضي، فتم البحث عن الشركات الزراعية وشركات التزويد، فتم اللحاق بالموسم والحصول على الأجهزة والمعدات المناسبة للمشروع، إضافة إلى الحصول على البذور النقية.

وأضاف الطنيجي، أن صاحب السمو حاكم الشارقة اختار الأرض التي نفذ فيها مشروع زراعة القمح، وتم تخصيص مزرعة صغيرة داخل المشروع زرع فيها 30 صنفاً من القمح لاختبارها، إضافة إلى دراسة تلك الأصناف ومتابعتها وقياسها بصفة يومية من قوة الإنبات ومستويات وتطور النبات، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء مختصين، فتم انتقاء سلالة تلائم منطقة المشروع والظروف الجوية ومستويات الحرارة ومسألة المياه.

مبيناً أن إنتاج القمح يحتاج من 120 إلى 140 يوماً، كما أنه بعد شهر، سنحدد إذا وصل القمح إلى مرحلة النضوج، والتي تسمى بطرد السنابل، وسوف تكون من بعد منتصف فبراير المقبل، فإذا تغيرت الحرارة وزادت مستوياتها تخرج سنابل القمح، ونتوقع أن يكون أول حصاد قبيل شهر رمضان المقبل - تقريباً - أو في الخامس عشر من مارس 2023.

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