انطلاق اجتماعات مجموعات عمل منتدى النقب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت أمس أعمال الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب في أبوظبي بحضور مسؤولين من الدول الست الأعضاء التي تضم دولة الإمارات والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، لمواصلة إنشاء جسور التواصل والحوار وتعزيز التعايش السلمي في جميع أنحاء المنطقة.

وتعد هذه الاجتماعات استكمالاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الذي عقد في مارس 2022 في النقب، ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق مصالح شعوب المنطقة، ومنها الشعب الفلسطيني، إذ تواصل دولة الإمارات دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويأتي عقد منتدى النقب في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وهو منصة تعاون إقليمي أسستها الدول الست الأعضاء، والتي تقوم على الأهداف الأساسية المشتركة المتمثلة في تعزيز الرخاء والاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي ودعم مصالح دول المنطقة كافة والتنمية المستدامة، وتوفير الحلول للتحديات القائمة بما يحقق مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن اجتماعات أعمال مجموعات العمل تستمر مدة يومين، تبحث فيها فرص التعاون المشترك في عدد من المجالات، والتزمت الدول المشاركة المضي قدماً في العمل المشترك في مجالات الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المياه، والطاقة النظيفة، والسياحة، والرعاية الصحية، والتعليم والتعايش، والأمن الإقليمي.

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