«تاكسي دبي» تنضم إلى برنامج التقاعد الذهبي الأول من نوعه

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن انضمام مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إلى برنامج التقاعد الذهبي، الأول من نوعه في الدولة، وذلك في إطار تعزيز مجموعة حلول التخطيط المالي.

وتعد مؤسسة تاكسي دبي، أول مؤسسة تنضم إلى برنامج التقاعد الذهبي، ومن خلال هذه الشراكة، التي تتماشى مع استراتيجية الاحتفاظ بالسائقين في المؤسسة، أصبح لـ 9000 سائق الآن، فرصة الاستفادة من العوائد المجزية التي تقدمها «الصكوك الوطنية»، لتوفير المال بكفاءة، والاستمتاع بمجموعة من المزايا الحصرية.

وبموجب البرنامج، يمكن للموظفين المساهمة بمبلغ بسيط، يبدأ من 100 درهم شهرياً، وتحقيق الأرباح من المبلغ الذي تم ادخاره، والذي يمكن الاستفادة منه، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة. وسيدخل الموظفون في برنامج المكافآت الخاصة بالصكوك الوطنية، والذي تبلغ قيمته 35 مليون درهم، وسوف يحصلون على تأمين تكافلي على الحياة، تقدمه الشركات المحلية المزودة لخدمات التكافل.

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