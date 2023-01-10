جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق تطبيقه الهاتفي الذكي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة تطبيقه الهاتفي الذكي الذي يتضمن عدداً من المبادرات التي أطلقها الجهاز في وقت سابق، أبرزها «منصة واجب» التي تتيح لكافة أفراد المجتمع الإبلاغ عن أي مخالفات فساد مالي أو إداري قد تلحق بالأموال والموارد العامة ليس فقط للتحقيق فيها، وإنما لمنع حدوثها أيضاً.

وبالتالي تشجيع الحس بالمسؤولية المشتركة والثقافة الرقابية في الحفاظ على الموارد العامة في إمارة أبوظبي. يأتي ذلك انطلاقاً من ريادته في مجال التحول الرقمي بما يتواءم مع رؤية حكومة أبوظبي الرقمية، ودوره في الاستغلال الأمثل للموارد العامة واستدامتها والارتقاء بمبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية.

ويعمل الجهاز بشكلٍ مستمر على ابتكار وتطوير منصات رقمية وفقاً لأعلى المعايير المتبعة في جودة الخدمات وأمن المعلومات.

والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستخدام الآمن للبيانات من خلال الحفاظ على السرية التامة للمستخدمين، بهدف تعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة ورفع مستويات الشفافية والنزاهة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجهات والشركات الحكومية بما يعزز سمعة إمارة أبوظبي والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.

ويمكن تحميل تطبيق ADAA SMART المتوافر على متجري «جوجل بلاي» و«أبل ستور»، لتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى منصات ومبادرات الجهاز بكل سهولة، مثل منصة واجب ومنصة مدققي الحسابات ومنصة الإفصاح عن الذمم المالية، بالإضافة إلى إمكانية الراغبين بالالتحاق بالعمل في جهاز أبوظبي للمحاسبة استكمال نموذج طلب التوظيف عبر المنصة ورفع المستندات المطلوبة بكل سهولة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، أشار المتحدث باسم الجهاز إلى أن مسيرة التحول الرقمي تعكس رؤيتنا وسعينا الدائم للاستغلال الأمثل للموارد العامة، حيث يأتي إطلاق التطبيق ADAA SMART تماشياً مع المحاور الرئيسية لأجندة أجندة أبوظبي الرقمية، المتمثلة في الخدمات الحكومية وكيفية الاستفادة من القنوات الرقمية.

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