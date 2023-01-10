«استشاري الشارقة» يصدر 62 توصية خلال 2022

المصدر: (الشارقة - البيان)

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حرص المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على أن يكون صوت المواطن في متابعة احتياجاته.

وكان عام 2022 ثرياً بالأعمال والإنجازات للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، فقد عقد المجلس 17 جلسة عامة شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً.

وناقش خلالها 4 موضوعات عامة شملت سياسات كل من القيادة العامة لشرطة الشارقة وبرنامج إسكان الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة ومجلس الشارقة الرياضي، الأمر الذي مكن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة.

وتشير الإحصائية التي كشف عنها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بأنه بلغ عدد مقدمي الطلب في الموضوعات العامة 67 عضواً، وعدد طالبي الكلمة 20 عضواً. وجرى طرح 7 أسئلة برلمانية لمسؤولي الدوائر والهيئات، فيما توصل المجلس لتبني إصدار 62 توصية شملت كافة أوجه سياسات هذه الدوائر، وناقش 5 مشروعات قوانين محالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وفي ذات الإطار عقدت لجان المجلس 32 اجتماعاً و28 زيارة عمل، و4 اجتماعات وزيارات عمل لهيئة مكتب المجلس.

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