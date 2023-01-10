«طاقة الوطني» تطّلع على تقرير سياسة الحكومة في استدامة الكهرباء والماء

المصدر: دبي - البيان

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اطلعت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة محمد عيسى الكشف رئيس اللجنة، على تقريرها حول موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء.

وقررت اللجنة عقد اجتماعها الاثنين 16 الجاري بمقر الأمانة العامة بدبي، تمهيداً لاعتماد تقرير اللجنة.

وحضر الاجتماع عن بعد أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك، وسعيد راشد العابدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

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