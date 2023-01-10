مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تنال اعتماد وتصديق المعهد العالمي للابتكار

المصدر: دبي - البيان

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حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على اعتماد وتصديق المعهد العالمي للابتكار «GInI» من الفئة الثانية «2 Tier» في تقييم المشروعات الابتكارية.

وذلك للمشروع الابتكاري نظام الذكاء الإسكاني، حيث يقوم النظام بالتعامل مع الطلبات المستوفية للشروط بشكلٍ آلي، ما يُسهِم في تقليل الفترة الزمنية لدورة الطلبات المُقَدَّمَة بشكلٍ كبير، والاستفادة من الإمكانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بما ينعكس على تعزيز سعادة المستفيدين من خدمات المؤسسة.

ريادة

ويعد هذا المعهد الذي يتخذ الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له الجهة الرائدة عالمياً في تقديم الشهادات المهنية واعتماد العضويات في مجال الابتكار، بهدف تطوير إمكانات الأفراد وإحداث تحول في مسار إنجازات المؤسسات عبر تعزيز مفهوم الابتكار، ويقوم بتطبيق ذلك بتطوير المعايير والأدوات والمنشورات والموارد ودورات التطوير المهني والشهادات والبحوث التطبيقية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان عمر حمد بو شهاب: تسعى المؤسسة إلى الإسهام في تنفيذ رؤية القيادة في ما يتعلق بتطبيق أعلى المعايير الإسكانية في الدولة.

وذلك بوضع المواصفات التي تضمن تقديم الخدمات وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وضمان تحقيق المؤسسة استراتيجيتها وهي توفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين عبر الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة والسياسات المرنة والشراكات الاستراتيجية والاستغلال الأمثل للموارد إذ نسعى إلى الريادة في تطوير هذه المعايير، ترسيخاً للمكانة المرموقة التي تتمتع بها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والنهج المتَّبَع دائماً في توفير أفضل الخدمات للمتعاملين كافة.

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