بلدية أبوظبي تدعو الجمهور إلى الحفاظ على المرافق العامة

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

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ناشدت بلدية مدينة أبوظبي عبر قنواتها الرسمية الجمهور، أهمية الحفاظ على المرافق العامة، وعدم إلقاء المخلفات أو العبث بالعشب والأشجار.

وأطلقت حملاتها التوعوية، بهدف تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، مشددة على أهمية الحفاظ على المرافق العامة والحدائق والمنتزهات وحمايتها من كل التشوهات، بالإضافة إلى ضرورة التقيد بالمعايير الخاصة بارتياد الحدائق والمرافق العامة والترفيهية، وذلك ضمن إطار المشاركة المجتمعية لتعزيز السمات الجمالية والحضارية لكل المرافق الخدمية العامة.

توعية

وامتدت الحملات التوعوية لبلدية أبوظبي إلى: «الشهامة، الباهية، السمحة، الرحبة»، لتغطي كل الحدائق والمرافق العامة، من خلال جولات توعوية ميدانية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية إلكترونية موازية، عبر تطبيق «فريجنا»، وإرسال الرسائل النصية إلى أفراد المجتمع، لحثهم على أهمية المشاركة في حماية بيئة ونظافة الحدائق والمرافق العامة.

التزام

وتستهدف الحملة المحافظة على أصول ومرافق الحدائق والمنتزهات، والحد من السلوكيات الخاطئة كإلقاء المخلفات بشكل عشوائي، والشواء في الأماكن غير المخصصة، أو الإضرار بالمسطحات الخضراء والأشجار، والألعاب، وغيرها من مكونات الحدائق والمنتزهات الترفيهية.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع إلى المساهمة في الارتقاء بجودة المرافق العامة والترفيهية، من خلال الالتزام باللوائح والقوانين التي تنظم ارتياد المرافق العامة، والاستفادة منها بالصورة المثلى، والمحافظة على أصولها، ومكوناتها، مشيرة إلى أن هذه المرافق أنشئت، بهدف توفير مرافق خدمية وترفيهية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية لإسعاد المجتمع، وتحسين جودة حياتهم.

معايير

وأكدت البلدية على أهمية تحلي الزوار بحس المسؤولية عند استخدام الحدائق والشواء في الأماكن المخصصة فقط، دون اللجوء إلى أماكن جانبية، من شأنها أن تمثل خطراً على سلامتهم وعلى البيئة، وبما يحافظ على الوجه الجمالي لإمارة أبوظبي، وترسيخاً للمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن.

وتوفر البلدية أماكن للشواء، تتمتع بمعايير أمن وسلامة عالية، ويمنع على الزوار استخدام أي معدات إشعال للفحم أو الخشب داخل الحدائق غير المسموح بها بالشواء، وأيضاً استخدام مواقع غير مخصصة في هذا الشأن، من شأنه أن يؤثر على السلامة العامة والبيئة، وحددت البلدية غرامة مالية قدرها 1000 درهم للمخالفين.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنها توفر 23 موقعاً للشواء، وهي: المنتزهات 1 و2 و4 و5 بشارع الخليج العربي، حديقة الدولفين شارع الشيخ زايد، حديقة الزعفرانة شارع المرور، حديقة العائلة بين شارع مبارك بن محمد وخالد بن الوليد، حديقة العائلة بين شارع الحصن وخالد بن الوليد، الحديقة الرسمية بين شارع سلطان بن زايد وشارع دلما، حديقة التراث بين شارع الزاهية، وإشارة ميناء زايد، حديقة السجي بين شارع الخليج العربي وشارع البطين، حديقة البوم بين شارع البطين وشارع اليذوة، حديقة النوفل بين شارع اليذوة والمقر.

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