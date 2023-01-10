«إنترسك» يقدم أحدث حلول الأمن والحماية من الحرائق

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت ميسي فرانكفورت، الجهة المنظمة لإنترسك 2023، المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، عن تقديم أكثر الحلول تطوراً على امتداد سلسلة القيمة في مجال الأمن والحماية من الحرائق، إلى جانب استعراض المنتجات الرائدة على مستوى العالم خلال المعرض الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 17 و19 يناير وتستضيف الفعالية التجارية لعام 2023 جهات عارضة من مختلف أنحاء العالم، حيث تشهد مشاركة حوالي 70 % من الرواد في القطاع.

إقبال

وتعليقاً على الموضوع، قال أليكس نيكول، رئيس معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: «يشهد معرض إنترسك إقبالاً عالمياً متزايداً بفضل الفرص الكبيرة التي تتميز بها منطقة الشرق الأوسط. كما يشكل المنصة المثالية لجمع قادة القطاع، لا سيما مع النمو المتوقع في المنطقة، مدفوعاً بالفعاليات المهمة والمدن الذكية والدعم الحكومي المستمر».

ويتمحور قسم الأمن الوطني حول منتجات وحلول الأمن الوطني وتطبيق القانون وحماية الحدود وأمن المطارات والطيران والأمن البحري، ويشارك في هذه الفئة كل من الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، الراعي الاستراتيجي السعودي، إلى جانب مجموعة إس تي إنجنيرنج للتكنولوجيا العالمية والهندسة والدفاع، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها؛ وشركة جاريت الأمريكية، الرائدة في مجال تصنيع وتطوير أجهزة الكشف عن المعادن لاستخدامها في مجال الأمن والحماية.

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