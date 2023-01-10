شرطة دبي تتلقى 41 ألف مكالمة خلال 3 أيام

المصدر: دبي-البيان

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تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي منذ صباح يوم الجمعة وحتى مساء يوم أول من أمس، 41 ألفاً و221 مكالمة، بواقع 37 ألفاً و945 مكالمة على رقم الطوارئ (999)، في حين تلقت 3276 مكالمة على مركز الاتصال (901).

جهوزية

وأكد العقيد محمد عبد الله المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، أن المركز على أتم الجهوزية لاستقبال المكالمات على مدار الـ 24 ساعة، والحرص على العمل بسرعة ودقة للاستجابة للحالات والبلاغات الطارئة سواء في أوقات العمل الرسمية أو الإجازات المختلفة، ذلك أن سلامة الفرد وأمنه تمثلان أولوية قصوى لموظفي شرطة دبي.

ودعا جميع السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند وقوع تقلبات في الطقس، وقيادة المركبات بهدوء وحذر، وتفادي السرعة خاصة في حالات هبوب الرياح القوية وهطول الأمطار، لما قد يترتب عنه فقد السيطرة على المركبة ووقوع حوادث.

كما دعا السائقين ومرتادي الرحلات البحرية والبرية إلى التأكد من حالات الطقس عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتفادي التعرض لحوادث خطيرة، بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كاف.

وشدد على ضرورة اتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة لتكون الطرق آمنة، وترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة، والابتعاد عن الوديان والمناطق المنخفضة التي تتعرض لوقوع سيول وانجرافات في التربة والصخور، حفاظاً على سلامتهم وحياتهم.

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