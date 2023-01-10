الإمارات العالمية للألمنيوم.. توظف أكثر من 220 مواطناً في 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن توظيف أكثر من 220 مواطناً من بينهم 100 امرأة خلال العام 2022 وذلك دعماً للتوطين.

وبلغ متوسط عمر المواطنين الإماراتيين الذين تم توظيفهم في الإمارات العالمية للألمنيوم خلال العام الماضي 23 عاماً، حيث تركز الشركة على جذب الشباب في بداية مراحل حياتهم المهنية وتنمية قدراتهم، كما توفر فرص التوظيف لأصحاب الخبرات الوطنية للمشاركة في مسيرة تنمية القطاع الصناعي للدولة. وانضم معظم الموظفين الجدد، البالغ عددهم 146 موظفاً، إلى برامج التدريب الوطنية للشركة، وهي برامج أعدت لخريجي المراحل الثانوية وتهدف إلى تمكينهم من تولي المناصب الإدارية والفنية في المواقع التشغيلية التابعة للشركة. كما وظفت الشركة حوالي 43 موظفاً من الخريجين الجدد و 31 موظفاً من أصحاب الخبرات السابقة في مختلف أقسامها. وفي نهاية العام 2022، بلغ معدل التوطين في الشركة 42%. ويعمل حالياً حوالي 1200 مواطن إماراتي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 عاماً. وتهدف الإمارات العالمية للألمنيوم إلى توفير 500 فرصة عمل إضافية للمواطنين بحلول العام 2026، ما سيؤدي إلى زيادة معدل التوطين في الشركة إلى 45%.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم: تماشياً مع الأجندة الاقتصادية التي وضعتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، سنواصل التركيز على التوطين لضمان نجاح مستقبل هذا الوطن وتوظيف أفضل المواهب التي نحتاجها لمستقبلنا وتوفير فرصة لهؤلاء الشباب الإماراتيين للعمل في القطاع الصناعي. ونركز في الشركة على توظيف النساء الشابات وتطوير مهاراتهن أيضاً، حيث نؤمن بأن التنوع يسهم في تعزيز الأداء، وإن تطوير المواهب الوطنية يأتي على رأس أولوياتنا منذ أكثر من 40 عاماً، والتي عملنا خلالها في المساهمة بشكل كبير على تحقيق أهداف التوطين في الدولة.

ازدهار

ومن جانبها، قالت إيمان القاسم، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الإمارات العالمية للألمنيوم: تمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم هدفاً طموحاً بأن تصبح الخيار الأول كجهة للتوظيف في الدول التي تعمل فيها بحلول العام 2030، مع تعزيز الاعتماد على المواهب. ونتطلع إلى تنمية المهارات الوطنية الشابة والمواصلة في تحقيق الازدهار في المستقبل.

شارك أكثر من 5000 مواطن إماراتي في برامج التدريب الوطنية التي تنفذها الإمارات العالمية للألمنيوم لخريجي المدارس الثانوية منذ تأسيسها في العام 1982. وتتراوح مدة البرامج بين 6 أشهر و36 شهراً حسب التخصص، وتابع العديد من المشاركين حياتهم المهنية الناجحة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بينما وصل بعضهم إلى أعلى المستويات القيادية في الشركة.

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