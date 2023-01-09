حالة جوية غير مستقرة مصحوبة بأمطار اعتباراً من غد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تتأثر الدولة خلال الفترة من الثلاثاء إلى الخميس المقبلين بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية دافئة رطبة مع تيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب.

ووفق توقعات المركز الوطني للأرصاد، يكون الطقس خلال تلك الفترة غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، حيث تزداد كميات السحب على فترات على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من الدولة مع فرصة سقوط أمطار على فترات متباعدة ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الأربعاء.

فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً مساءً يوم الثلاثاء خاصة على البحر، والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

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