"طرق دبي" تدرّب 1000 طالب من المواطنين في الهندسة والتكنولوجيا

المصدر: البيان

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أنهت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تدريب وتأهيل 1000 طالب وطالبة ضمن برنامج متخصص بدأ تنفيذه في شهر نوفمبر 2022 وانتهى في شهر يناير 2023، وذلك من خلال ورش تعليمية عند بعد. وتضمن البرنامج تخصصات متنوعة أهمها الهندسة الكهربائية والإلكترونية وتكنولوجيا الهندسة والعلوم، وهندسة البرمجيات، والهندسة المدنية، بالإضافة لتخصص علم الحاسوب والأمن السيبراني.

وقالت عذاري محمد مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: " استهدف برنامج تدريب وتأهيل 1000 طالب وطالبة من الخريجين المتميزين (المواطنين) بهدف صقل مهاراتهم في مجالات مستقبلية تحتاجها الهيئة، وتم تأهيلهم من خلال دعم وتعزيز قدراتهم بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين المتميزين والحاقهم بالعمل في الهيئة."

وأضافت عذاري "حددت الهيئة خارطة طريق للبرنامج وتم تنفيذها ليحقق البرنامج النتائج المطلوبة، حيث تم التنسيق مع أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية وحصر بيانات الطلبة المتميزين وإعداد قائمة بأسماء المرشحين حسب التخصصات الحيوية الحالية والمستقبلية التي تحتاجها الهيئة، ومن بعدها تم حصر قائمة بالشركاء الاستراتيجيين في مجالات العمل التخصصية في الهيئة، وتحديد وحصر البرامج التدريبية التخصصية من قبل الشركاء: Deutsche Bahn دويتشه بان، الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة UITP، الاتحاد الدولي للطرق IRF ، ERTICO إرتيكو، وكيوليس ام اتش لإدارة القطارات وتشغيلها."

27 تخصص هندسي

يتضمن البرنامج 27 تخصص هندسي ومستقبلي تحتاجه الهيئة أهمها هندسة البرمجيات، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة لتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال والابتكار والتسويق، كما تم التركيز على مجالات البنية التحتية والمدن الذكية، ومبادئ تشغيل القطارات واستشراف المستقبل، بالإضافة لمجالات إدارة الأصول والأمن السيبراني، والتنقل الذاتي والذكي، وإدارة المشاريع، وتم اختيار الطلبة من 7 جامعات ومؤسسات تعليمية حكومية وخاصة.

معايير اختيار الطلبة

وضعت معايير محددة لاختيار الطلبة المنتسبين أهمها أن يكون من مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون مجال الدراسة ضمن التخصصات التي تحتاجها الهيئة، ولم يمض على تخرجه أكثر من 3 سنوات وحاصل على معدل دراسي 3.5 فما فوق.

نتائج البرنامج

من المتوقع أن يسهم البرنامج في استقطاب وتأهيل الكفاءات التخصصية المواطنة، والاستثمار في تعليم وتطوير الطلبة من خلال تزويدهم بالمهارات التخصصية المطلوبة للعمل، واستقطاب وتعيين مجموعة من الخريجين المتميزين في الهيئة.

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