الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا أحياناً مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً، يصبح غائماً مساءً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والبحر مع فرصة سقوط أمطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً مساءً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:46 والمد الثاني عند الساعة 10:04 والجزر الأول عند الساعة 21:10 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:19 والمد الثاني عند الساعة 23:59 والجزر الاول عند الساعة 17:10 والجزرالثاني عند الساعة 05:58.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 18 85 40

دبي 26 19 80 50

الشارقة 26 17 85 45

عجمان 25 16 85 45

أم القيوين 25 17 85 50

رأس الخيمة 26 16 85 45

الفجيرة 25 19 85 50

العـين 27 15 80 35

ليوا 27 15 85 40

الرويس 26 16 85 30

السلع 27 17 85 35

دلـمـا 25 19 75 45

طنب الكبرى 25 19 85 40

طنب الصغرى 25 19 85 40

أبو موسى 25 19 80 50.

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