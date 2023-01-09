حاكم الشارقة يوجه بلدية خورفكان بتخصيص أرض للصيادين لتجفيف الأسماك

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بلدية خورفكان في مداخلة لسموه ظهر اليوم "الاثنين" عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة بتخصيص أرض في منطقة العوينات خلف أكاديمية العلوم البحرية للصيادين الراغبين في تجفيف الاسماك، والسماح للصيادين بصيد الاسماك عن طريق الضغوة في موقع يتم تحديده على الشاطئ تحت اشراف " شروق " ، وذلك استجابة لأحد المتداخلين من الصيادين عبر برنامج الخط المباشر .

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