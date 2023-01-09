"الشؤون الصحية والبيئية بـ "الوطني" تعتمد خطة عملها لمناقشة الأمن المائي

المصدر: وام

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اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته اليوم "الاثنين" في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وخالد عمر الخرجي وسمية بن حارب السويدي ، وعائشة محمد الملا، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقررت اللجنة دعوة ممثلي الجهات المعنية في هذا الموضوع وجمعيات النفع خلال اجتماعاتها القادمة، وعقد حلقة نقاشية افتراضية بشأن الموضوع.

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