تعبيد طريق مؤقت لإخلاء زوار استراحة السحب ولا إصابات أو خسائر

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوص

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تمكنت الجهات المختصة في الشارقة من افتتاح طريق معبد لإخلاء كافة زوار استراحة السحب في خورفكان دون إصابات ولا خسائر في الممتلكات.

وأكد المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنه بفضل الله سبحانه وتعالى لم تكن هناك خسائر في الأرواح ولا في الممتلكات بعد أن تم إجلاء كافة الزوار باستراحة السحب في خورفكان؛ وذلك بتضافر جهود الجهات المعنية كافة لحل الأزمة بأسرع وقت ممكن، وإجلاء جميع السيارات المحتجزة.

ولفت العثمني إلى أنه تم تعبيد طريق مؤقت لتسهيل حركة المرور، التي توقفت نتيجة الانهيار الجزئي للصخور، بطريق الاستراحة، حيث كان العمل بتضافر بين الهيئة وشرطة الشارقة، والدفاع المدني، مشيراً إلى أن الفرق تعمل على معرفة أسباب الانهيار ومعالجته في أقرب وقت.

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