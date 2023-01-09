محاكم رأس الخيمة تكرّم موظفيها وشركاءها الاستراتيجيين خلال 2022

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّمت محاكم رأس الخيمة عدداً من شركائها الاستراتيجيين الذين أسهموا في تحقيق أهدافها خلال عام 2022، إضافة إلى موظفي وموظفات المحاكم وآبائهم، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشراكات مع مختلف الجهات. وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة: نحرص في دائرة المحاكم، تطبيقاً لاستراتيجيتنا، على تكريم الشركاء سنوياً، تقديراً للتعاون مع المحاكم ولجهودهم المثمرة وإسهاماتهم الطيبة في النجاحات التي حققتها الدائرة في مسيرتها، مؤكداً أن تكريم الموظفين يعد ثقافة مؤسسية في محاكم رأس الخيمة، وأحد الأساليب التحفيزية الفعالة والمتبعة، ومن الممارسات المعمول بها في المحاكم، والتي تعد مبدأ أساسياً في عملها في ما يخص جانب الموظفين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز