طقس اليوم.. صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام

المصدر: متابعة: عصام الدين عوض، أحمد أبوالفتوح، عائشة الكعبي

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

ودفعت الأجواء الماطرة التي عمت الدولة إلى خروج الأفراد إلى الطبيعة للاستمتاع بأجواءها العليلة والمنعشة، وشهدت المناطق البرية ارتفاع أعداد الرحلات العائلية للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع وسط الطبيعة والأجواء الشتوية. وعادت حركة السير إلى طبيعتها في الشوارع الرئيسية والميادين العامة في الشارقة والذيد والحمرية وخورفكان، وذلك بعد انتهاء الأحوال الجوية غير المستمرة، حيث أعادت شرطة الشارقة فتح جميع الطرق الرئيسية والفرعية في مدينة خورفكان، والتي أغلقت مؤقتاً أمام حركة المركبات، والتي تشمل طريق النحوة وشيص وطريق برج الرابي نتيجة لتجمع مياه الأمطار وجريان الأودية، فيما باشرت بلديات مدينة الشارقة والذيد والحمرية في سحب المياه المتراكمة من الطرق الداخلية والخارجية ومن الساحات المنخفضة، وذلك بعد أن جهزت عدداً كبيراً من المركبات والآليات والفرق العاملة. وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصرها الأمنية على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية الماطرة، التي تشهدها الدولة، داعية جميع أفراد الجمهور إلى الأخذ بالإرشادات والتوجيهات الأمنية حفاظاً على السلامة العامة.

تصريف

وأكد سالم سعيد الطنيجي رئيس لجنة الطوارئ والأزمات ببلدية مدينة الذيد، أن البلدية كانت على أتم الاستعداد والجاهزية لسحب تجمعات الأمطار التي شهدتها الإمارة، حيث كانت فرق العمل متواجدة منذ الصباح الباكر لتتعامل مع آثار الحالة الجوية، فتم سحب المياه المتراكمة من خلال الآليات والمعدات التي وفرتها تلك البلديات.

مركبات

من جهة أخرى، سارعت فرق بلدية الحمرية وطوال الساعات الأخيرة عبر مركباتها إلى سحب مياه الأمطار التي تجمعت من الدوارات والطرق الرئيسية، كما استنفرت مختلف طاقاتها وكوادرها تحسباً لمواصلة الأمطار، منعاً لعرقة حركة السير.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن كوادر بلدية الحمرية يمتلكون خبرات من خلال توزيع أعمالهم بصورة فنية ووفق توزيع محكم للعمل على مدار الساعة لسحب مياه الأمطار منعاً لعرقلة حركة السير في مدينة الحمرية، كما سيتم العمل طوال الساعات المقبلة تحسباً لأي أمطار محتملة.

سحب المياه

بدورها، واصلت فرق الطوارئ في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، عمليات سحب تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها الإمارة خلال اليومين الأخيرين، تماشياً مع عمليات صيانة ورفع المخلفات الصلبة من الشوارع الرئيسية والمؤدية إلى قمة جبل جيس، التي سجلت 6.4 درجات مئوية في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة من صباح أمس. وأكد المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن مشاريع البنية التحتية والخاصة بإنشاء وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار التي نفذتها مؤسسة الأشغال، ساهمت في تخفيف الآثار الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي كانت تشهدها الإمارة خلال الأعوام الماضية، والحفاظ على جودة الطرق بمختلف مناطق الإمارة، والتي تمثل أحد أبرز الحلول في مواجهة تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، حيث تم تصميمها لاستيعاب معدلات مطرية سنوية بمعدلات محسوبة.

وشهدت المناطق البرية ارتفاع أعداد الرحلات العائلية للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع وسط الطبيعة والأجواء الشتوية التي تفضلها العائلات بهدف التخييم من خلال حجز المواقع الخاصة بهم وخاصة بالمناطق البرية على جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد ومزيرع ومناطق السدود، الأمر الذي رفع الطلب على بيع لوازم وأدوات الرحلات والتخييم، كالخيم والكراسي والجلسات الأرضية الخارجية، والكراسي البلاستيكية وأكياس النوم، والحطب.

تخييم

ودفعت الأجواء الماطرة التي عمت مختلف مناطق الفجيرة ومدن الشرقية، إلى توافد الناس إليها للاستمتاع بالأجواء العليلة والمنعشة التي خلفتها أمطار الرحمة، التي هطلت بغزارة وسادت على إثرها أجواء باردة ومنعشة وجرت فيها الأودية والشعاب من جبالها، لتجذب المناطق الجبلية أعداداً كبيرة من الزوار القادمين من مختلف إمارات الدولة لقضاء الإجازة خارج المنزل، والاستمتاع بين أحضان الطبيعة والمناظر الساحرة بين أشجار الغاف والسمر.

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