«الصحة ووقاية المجتمع» تُكرّم الموظفين المتقاعدين

المصدر: دبي ــ البيان

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كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدداً من الموظفين المتقاعدين في قطاع التنظيم الصحي تقديراً لخدمتهم الطويلة المتميزة، وإخلاصهم وتفانيهم في أثناء عملهم في الوزارة وتشجيعهم على مواصلة العطاء في الميادين الوطنية، وتثمين جهودهم نخبةً من الكفاءات، ممن يشكلون جزءاً فاعلاً من منظومة الخدمات الصحية في الدولة.

نهج مستدام

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، فخر الوزارة بعطائهم المتفاني طوال سنوات عملهم وتحليهم بروح المسؤولية بكل اقتدار، مثمناً إسهامهم مع زملائهم في إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات المبتكرة وتحقيق نتائج مثمرة، تجلّت في إنجازات نوعية على صعيد التشريعات والسياسات وتنظيم التراخيص والرقابة، وهي محاور أساسية في عمل الوزارة، تتوافق مع التوجهات الحكومية في الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل وسعادة المتعاملين وتحسين جودة الحياة في الدولة.

كادر بشري

وقال الأميري: إن التميز في العمل والعطاء، يلقى كل التقدير والتكريم بناء على رؤية الوزارة لبناء ثقافة مؤسسية محفزة للموظفين، ليظل التكريم محفزاً على إطلاق القدرات الإبداعية، وهو نهج مستدام رسخته القيادة الحكيمة لأنها تعد أن تميز القطاعات الحكومية في خدماتها جزء من تميز الإمارات في معظم المجالات، مضيفاً: إن تكريم المتقاعدين الذين حملوا الأمانة سنوات طويلة، تكريم للمنظومة الصحية ككل، وبما تحقق من إنجازات نوعية، عززت من مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، فيما توجه للمكرمين قائلاً إنهم قدوة للجيل الجديد من الموظفين في مختلف المستويات ليحذوا حذوهم، انطلاقاً من الإيمان بأن الكادر البشري رأس المال الحقيقي الذي نستثمر فيه لآجال بعيدة، بما يرفع مستوى الأداء وتحقيق ما تتطلع إليه الوزارة للارتقاء بالأداء الوظيفي والمؤسسي.

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