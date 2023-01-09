بلدية دبي: 56 محطة ضخ تشغيلية تعاملت مع مياه الأمطار آلياً

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وضعت بلدية دبي خطة لمواجهة الموسم المطري الحالي، تتضمن مجموعة من الإجراءات للتعامل معها، وفق آلية استجابة سريعة وبرنامج عمل على مدار 24 ساعة، وأوضحت البلدية لــ «البيان» أن 56 محطة ضخ تشغيلية تعاملت مع مياه الأمطار آلياً، وبلغ معدل هطول الأمطار 23 ملم /‏ في الساعة، فيما بلغ عدد البلاغات 130 بلاغاً تركزت في مناطق بردبي تم التعامل معها، وتم التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وأوضحت بلدية دبي أن إجمالي أطوال شبكة تصريف مياه الأمطار التي تعاملت مع مياه الأمطار يساوى 4 ملايين متر، وأن عدد الموظفين الميدانيين المشاركين 2000 موظف تحسباً لأي طارئ، فيما بلغ عدد موظفي إدارة عمليات النفايات 25 مراقباً ورئيس فريق منتشرين في مختلف أرجاء الإمارة تحسباً لأية أعمال طارئة و370 عاملاً وأكثر من 40 آلية مختلفة.

استعدادات

يأتي ذلك تماشياً مع خطة بلدية دبي واستعداداتها السنوية لمواجهة التجمعات المطرية، بهدف إدارة عملية تصريفها بسرعة وكفاءة عالية، حفاظاً على السلامة العامة لجميع قاطني الإمارة، حيث وضعت البلدية مجموعة العمليات الاحترازية للتعامل مع الموسم المطري الجديد، مدعومة بمنظومة متطورة من شبكات تصريف الأمطار والمياه السطحية تغطي ما يقارب الـ80 % من مناطق الإمارة، وتقوم فرق عمل ميدانية بمتابعة البلاغات الطارئة وعالجتها فوراً في مختلف أنحاء إمارة دبي، وذلك استكمالاً لخططها في الإدارة المتكاملة لمنظومة تصريف الأمطار والصرف الصحي، وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي وبالتنسيق مع جميع الشركاء بإمارة دبي.

فريق

ويقوم فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بلدية دبي بالمتابعة بشكل مستمر لتطورات الحالة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، من خلال وحداتها التنظيمية المعنية، ومراكز الطوارئ التابعة في بلدية دبي. ويجري التعامل مع التجمعات المطرية من خلال فرقها الفنية والمكلفة بالأعمال والمزودة بالمعدات اللازمة لتصريف تجمعات مياه الأمطار، وإزالة الرمال ومختلف أنواع المخلفات أثناء الهطولات.

ويبلغ عدد فتحات التصريف المطرية الأرضية حوالي 73 ألف مصرف، تنتقل بعدها عبر شبكة الصرف المطري البالغ طولها حوالي 4.5 ملايين متر طولي، وتضم قرابة 35 ألف غرفة تفتيش أرضية، وتقود إلى بحيرات تجميع الأمطار ومنها إلى محطات ضخ مياه الأمطار البالغ عددها 61 محطة ضخ، وتصرف كمرحلة نهائية عبر 28 مخرجاً إلى البحر أو خور دبي.

محطات التصريف

يشار إلى أن بلدية دبي أعلنت أخيراً أنها أنشأت 5 محطات ضخ لتصريف مياه الأمطار في مناطق جميرا 1، و2، و3، خلال 2022. وأجرت تطويراً رئيسياً لبعض محطات التصريف، والتي كانت مخرجاته رفع الطاقة التصريفية، وإنشاء المزيد من بحيرات التخزين المؤقت لمياه الأمطار، وهذا بدوره أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية العامة للمنظومة، إضافة إلى استحداث أنظمة تصريف لبعض المواقع. وتحرص بلدية دبي على اتخاذ العديد من الإجراءات المختلفة، من أجل ضمان تسريع تصريف مياه الأمطار والحد من التجمعات الناجمة عنها، كما تقوم بتنفيذ برامج صيانة دورية لمحطات تصريف المياه السطحية والأمطار في إمارة دبي. وأشارت بلدية دبي إلى أنه يمكن للجمهور تقديم البلاغات بخصوص تراكم مياه الأمطار وتجمعاتها، من خلال استخدام تطبيق دبي 24 /‏ 7 ، أو التواصل على الرقم 800900.‏‏

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