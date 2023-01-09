حاكم الشارقة يتفقد مزرعة القمح في منطقة مليحة

المصدر: الشارقة – البيان

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تفقّد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مزرعة القمح في منطقة مليحة.

واطلع سموه فور وصوله المزرعة على نبات القمح الذي تمت زراعته في نوفمبر الماضي على مساحة 400 هكتار، كمرحلة أولى للمزرعة، متفقداً سموه العمليات كافة الخاصة بمتابعة زراعة محصول القمح، من عمليات ري ونظافة، وغيرها.

واستمع سموه إلى شرح حول سير العمل ضمن مشروع مزرعة القمح الاستراتيجي، الذي يعتبر من السلالات والأصناف عالية النقاوة، ضمن المرحلة الأولى، التي ستتبعها مراحل عدة خلال السنوات المقبلة، مشيداً سموه بما تم من أعمال في فترة قصيرة، تُكمل رؤية إمارة الشارقة في دعم الأمن الغذائي وفتح مشروعات متنوعة لفائدة المنطقة والمجتمع ضمن سلسلة المشروعات التنموية الطموحة.

كما اطلع سموه على خرائط المشروع، وتصميمه، والمقترحات المختلفة التي يجري العمل عليها، إلى جانب الأعمال المستقبلية ضمن خطط توسيع نطاق زراعة القمح في المنطقة، والتجارب المستمرة التي تجري في إطار تطوير المشروع.

كما تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة محطة تجميع مياه الري الخاصة بالمزرعة، مطلعاً سموه على المواصفات الفنية للمحطة وآلية عملها كمزود تغذية رئيس لري مزرعة القمح عبر 6 مضخات سحب كبيرة، لتزويد المحاور بالمياه، بطاقة تصل إلى 60 ألف متر مكعب من المياه على مدار ساعات اليوم، ويتم نقل المياه من محطة حمدة على خط ناقل طوله 13 كيلومتراً وصولاً إلى المزرعة.

زيارة

كما زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، برج جبل الشيخ بمدينة خورفكان.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على أعمال الترميم التي تم الانتهاء منها مؤخراً لبرج جبل الشيخ، الذي يقع على ارتفاع 130 متراً من سطح البحر، ويتميز بإطلالة بانورامية رائعة على مدينة وساحل خورفكان، ويتصل برج جبل الشيخ بعدة أبراج، ويطل على بعض المناطق، منها أبراج سد الرفيعة وأبراج نجد المقصار وبرج الرابي وبرج المنصور وبرج العقبة، حيث كانت تمثل هذه الأبراج شبكة دفاعية عن مدينة خورفكان كانت تستخدم قديماً.

ووجه سموه بتطوير الأعمال المجاورة لبرج جبل الشيخ من مساطب وشرفات، إضافة إلى تسوية طريق أسفلتي يؤدي إلى أعلى الجبل، وإنشاء استراحة تحوي مطعماً ومقهى ومصلى وبعض الخدمات المصاحبة للمشروع، كما سيتم توفير مواقف للسيارات تخدم زوار المنطقة.

كما وجه سموه بإنشاء مساحات خضراء متدرجة أسفل المقهى، وإعداد جلسات مناسبة تخدم مرتادي جبل الشيخ، إضافة إلى أعمال تنسيق الموقع المحيط، بحيث يمثل إضافة للمشروعات التنموية والسياحية المتعددة في مدينة خورفكان.

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