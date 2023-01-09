عبد الله المري يتسلم 3 شهادات دكتوراه لموظفين بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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تسلم معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، 3 شهادات دكتوراه، أعدها موظفون في القيادة العامة لشرطة دبي، تضمنت أبحاثاً نوعية في المجالات القانونية والسياسية والذكاء الاصطناعي.

رسائل متنوعة

واستمع معالي الفريق المري من المُقدم الدكتور سعدي حسن أحمد رئيس قسم الدعم التقني في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، إلى شرح حول رسالة الدكتوراه التي أعدها من جامعة السوربون في فرنسا بالمجال القانوني، وحملت عنوان «عقود التجارة الإلكترونية الدولية - مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون الفرنسي». وناقشت الرسالة عقود التجارة الإلكترونية الدولية في صياغتها الإلكترونية والذكية، والتي تُبرم عبر شبكات الإنترنت وشبكات البلوك تشين، وغيرها من الطرق الحديثة، ومقارنتها بالقانونين الفرنسي والأوروبي، وكيفية حل المنازعات فيها، وتحديد المحاكم المُختصة لحل هذه المنازعات.

كما تعرف معاليه من الأستاذ دكتور محمد سيف الجابري عن رسالة الدكتوراه الخاصة به، والصادرة عن جامعة القاهرة، والتي تناولت «علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بأفريقيا منذ عام 2011»، وذلك من منظور العلوم السياسية، فيما اطلع معاليه من العريف الدكتور محسن محمد الخباني، الباحث القانوني بإدارة سياسات الموارد البشرية في الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي، على رسالته.

وتناولت الرسالة «المسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن الذكاء الاصطناعي»، حيث تعد من أول الرسائل في هذا الجانب، وتم تقسيمها إلى بابين، أولهما جاء لبيان ماهية الذكاء الاصطناعي وطبيعته القانونية، والباب الثاني الذي التطرق إلى المسؤولية المدنية، عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي، وآثارها القانونية وفقاً للنظريات التقليدية، والتوجيهات الأوروبية الحديثة في هذا الشأن.

وأثنى معالي الفريق المري على البحوث العلمية المتنوعة لطلبة الدكتوراه الثلاثة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم موظفيها، للوصول إلى أعلى الدرجات العلمية، وإعداد البحوث والدراسات التي تسهم في خدمة العمل والمجتمع، وتعزيز مكانة شرطة دبي كجهة شرطية رائدة في مجال البحث العلمي.

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