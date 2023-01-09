شرطة دبي ومستشفى سليمان الحبيب ينظمان معرضاً للعناية بالموظفين

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج في الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي بالتعاون مع مستشفى سليمان الحبيب، معرضاً طبياً في مختبر الابتكار، تضمن إجراء فحوص طبية مجانية للموظفين، فيما تضمنت الفعاليات إجراء فحوص للسكري والضغط والقلب والعيون وهشاشة العظام للموظفين، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الموظفين بحضور الأطباء والمتخصصين، وتوعيتهم بالغذاء الصحي ونمط الحياة السليم.

وأوضح العقيد الدكتور محمد الجناحي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالوكالة، أن المعرض الطبي بالتعاون مع مستشفى سليمان الحبيب يأتي في إطار مبادرة «الصحة الوقائية»، الهادفة إلى إسعاد المجتمع الداخلي لشرطة دبي، عبر توفير الخدمات الطبية بشكل مجاني لهم، بما يعزز من مستوى اللياقة البدنية والصحية والجاهزية العالية.

وقال الدكتور محمد البدري المدير التنفيذي في مستشفى سليمان الحبيب، إن المعرض الصحي يأتي في إطار الحرص الدائم على الشراكة المجتمعية بين المستشفى وشرطة دبي، مبيناً أن المستشفى وشرطة دبي تربطهما شراكة طويلة الأمد في المجال الطبي.

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