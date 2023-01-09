تكريم مقيم عثر على 135 ألف درهم وسلّمها إلى الشرطة

المصدر: دبي - البيان

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كرم العقيد عمر محمد بن حماد مدير مركز شرطة الرفاعة، بحضور نائبه العقيد جمعة خلفان المهيري، اوبندرا نات تشاتورفيدي، هندي الجنسية، لتسليمه المركز مبلغ 134 ألفاً و930 درهماً بعد أن عثر عليه في أحد الأماكن العامة، وذلك لحسن أمانته ومبادرته الطيبة وتسليمه شرطة دبي المبلغ المعثور عليه.

وأكد أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تكريم أفراد المجتمع لتعاونهم وشعورهم بالمسؤولية العالية، وتشجيع الجهود المبذولة من أفراد الجمهور في تحقيق الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، موضحاً أن صاحب المبلغ المالي حضر وتسلمه من مركز شرطة الرفاعة، فيما عبر عن سعادته البالغة بالأمن والأمان اللذين تتمتع بهما إمارة دبي.

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