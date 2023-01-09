«دبي ميراكل جاردن» وجهة أجواء الشتاء المثالية

المصدر: دبي - وفاء السويدي

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تستقطب وجهات دبي الترفيهية السياح من داخل وخارج دولة الإمارات، بهدف الاستمتاع بالتنوع الكبير في الأنشطة الترفيهية والفعاليات إلى جانب التجول في المتنزهات الطبيعية المختلفة والوجهات المفتوحة المنتشرة في ربوع الإمارة والتي يترقب الأفراد فترة الشتاء لزيارتها، وتأتي حديقة «دبي ميراكل جاردن» أو «الحديقة المعجزة» من أجمل وأكبر حدائق الزهور والورود في العالم، والتي تضم أكثر من 45 مليون زهرة طبيعية، والعديد من المجسمات وشخصيات كرتونية مكسوّة بالزهور الطبيعية، ولذا تعد مكاناً مثالياً لزيارته وخاصة في أجواء الشتاء المميزة في دبي، والتقاط أجمل الصور فيها.

مجسمات عملاقة

وبدأت «دبي ميراكل جاردن» استقبال زوارها في موسمها الحادي عشر بمجموعة كبيرة من المفاجآت والتصاميم الجذابة، وقد أنجز فريق عمل الحديقة تصميم عدد من مجسمات الزهور العملاقة التي تعرض للمرة الأولى والتي تتميز بألوانها وتصاميمها الفريدة ما يُضفي أجواء من السعادة والبهجة على قلوب الصغار والكبار.

وقد انضمت «قرية السنافر» إلى الحديقة في موسم العام الماضي، وحققت نجاحاً كبيراً ولاقت إعجاباً واسعاً من الزوار على اختلاف أعمارهم، ولذلك تم التوسع فيها وزيادة عدد شخصياتها وتحديث تصميمها لتعزيز تجربة الضيوف وإضفاء أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والسعادة، وترتدي السنافر هذا العام قمصاناً رياضية تمثل البلدان المشاركة مونديال قطر 2022، ما يضفي أجواء من المرح والسعادة وخاصة لدى التقاط الصور مع السنفور الذي يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار وهو محاط بالزهور والنباتات، ما يجعله فرصة رائعة لالتقاط أجمل الصور لذكريات سعيدة.

أنفاق الزهور

ويأتي الموسم الحادي عشر من «دبي ميراكل جاردن» مُحملاً بالكثير من معالم الجذب التي تجد قبولاً واسعاً لدى الزوار، ومنها «أنفاق الزهور» التي توفر مساحة هادئة للجلوس برفقة الأهل والأصدقاء والاستمتاع بوجبة شهية في أجواء استثنائية، وأضافت الحديقة في هذا الموسم مجموعة جديدة من مناطق الجذب المُجمّلة بالزهور والنباتات النضرة، إضافة إلى المجسمات ثلاثية الأبعاد، وطواحين الماء المثبتة في البحيرات.

كما أضافت الحديقة مجسمين كبيرين، كل منهما عبارة عن يدين ضخمتين تمسكان بقلب، رمزاً لمشاعر الحب والود والوئام التي دائماً ما ترتبط بالورود والأزهار، حيث من المتوقع أن يكون المجسمان من المعالم التي تحظى باهتمام زوار الحديقة لالتقاط الصور التذكارية. ولمزيد من المتعة والأوقات المرحة للزوار، ستعود الأراجيح المميزة المستوحاة من الطراز الكاريبي والآسيوي، حيث يمكن للضيوف أخذ قسط من الراحة والاسترخاء والاستمتاع بالجمال الأخاذ من حولهم.

أرقام قياسية

وتمتد حديقة دبي ميراكل جاردن على مساحة 72000 متر مربع في قلب دبي لاند، وتوفر مناطق مخصصة لتقديم الأطعمة والمشروبات. اكتسبت الحديقة شهرة واسعة كإحدى أكثر الوجهات السياحية زيارة في دولة الإمارات، إضافة إلى حصول الحديقة على الكثير من الجوائز العالمية ودخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرات عدة لاحتضانها أكثر من 150 مليون زهرة تمثل 120 صنفاً متنوعاً تمت زراعتها خصيصاً لـ«دبي ميراكل جاردن».

وخلال هذا الموسم، تطرح الحديقة مجموعة جديدة من الزهور، كما تضم مجموعة متنوعة من الأكشاك والمتاجر والمقاهي التي تقدم أطيب المأكولات والمشروبات، إضافة إلى المسرح المميز والذي يحتضن الفعاليات الموسيقية والاستعراضية والفنية.

أقسام الحديقة

• ديزني أفينيو: تم استحداث قسم خاص في «دبي ميراكل جاردن» لشخصيات ديزني الكرتونية المحببة لدى الأطفال.

• الكبائن: تشتمل حديقة الورود على قسم مميز يتضمن مجموعة من الكبائن المجهزة بوسائد وكراسي للاسترخاء مع ستائر لضمان الخصوصية.

• مجسم الطائرة: مجسم طائرة الإمارات «ايه 380» الذي يتكوّن من حوالي 500,000 زهرة ونبتة تشمل 7 أنواع.

• حديقة البحيرة: تنفرد حديقة البحيرة بأجوائها الخلابة والمنعشة في دبي.

• ممر المظلات: يتكون من الكثير من المظلات الملونة التي تشكل سقفاً مزيّناً بشتى أنواع الزهور المترامية على جوانب الممر.

• ممر القلوب: يعد أحد المعالم الأكثر جمالاً في حديقة الزهور على الإطلاق، ويعتبر من أبرز معالم الجذب الرئيسية فيها.

• المجسمات: تم دمج مجموعة من المجسمات ثلاثية الأبعاد الجميلة مع باقات مختلفة من الأزهار الفواحة، بما فيها النمل والغراب والبجع والفطر وغيرها الكثير.

• تيدي بير: يعتبر مجسم دمية الدب من الوجهات المحببة لدى عشاق التصوير، فحجمه الهائل الذي يتوسطه قلب جميل يحمل رسالة مضمونها الحب والسلام.

• السيدة العائمة: تشتمل الحديقة أيضاً على مجسم السيدة العائمة ذات الشعر المتدلي واليدين المفتوحتين والفستان الجميل المكّون من زهور البتونيا الحمراء والبيضاء.

• فلل الأزهار: فلل وبيوت مستوحاة من القصص الخيالية والمكونة من الزهور الجميلة، ويشمل بعضها طابقاً واحداً وأخرى طابقين.

• قلعة الأزهار: تمثل مملكة مسحورة محاطة برائحة الإقحوان وزهور دوار الشمس، وتتضمن أبراجاً شاهقة محاطة بالنباتات الخضراء اليانعة.

• ساعة الزهور: يبلغ ارتفاعها 15 متراً وتتكون من أجمل أنواع الزهور ذات الروائح الفواحة.

• هيل توب: مرفق يتيح استكشاف أجمل أنواع الزهور والأشجار النادرة التي تضفي ميزة أخرى للمكان الجميل المحيط بالحديقة.

• حقل دوار الشمس: يشبه الحقول المبهرة التي لا تشاهد إلا في الأفلام والمسلسلات العالمية، ويتيج المكان التقاط الصور الجميلة بين آلاف الزهور الصفراء.

الأسعار

• 75 درهماً (لمن هم فوق 12 عاماً)

• 60 درهماً (لمن هم أقل من 12 عاماً)

• دخول مجاني للأطفال تحت 3 سنوات

• ترحب الحديقة بأصحاب الهمم بالمجان

أوقات العمل

• يومياً من 9 صباحاً وحتى 9 مساءً خلال أيام الأسبوع

• حتى الساعة 11 مساءً في العطلات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)

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