الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وحركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:46، والمد الثاني عند الساعة 10:04، والجزر الأول عند الساعة 21:10.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:19، والمد الثاني عند الساعة 23:59، والجزر الأول عند الساعة 17:10، والجزر الثاني عند الساعة 05:58.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 80 35

دبي 25 19 75 30

الشارقة 25 13 85 30

عجمان 24 19 90 40

أم القيوين 24 12 90 45

رأس الخيمة 25 16 85 40

الفجيرة 26 18 80 40

العـين 26 15 75 20

ليوا 25 12 85 25

الرويس 24 15 85 30

السلع 23 14 85 35

دلـمـا 24 18 80 40

طنب الكبرى 23 19 80 50

طنب الصغرى 23 19 80 50

أبو موسى 23 19 80 50 .

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