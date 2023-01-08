شرطة دبي تكرم مُقيماً عثر على 134 ألف درهم وسلمها لمركز الرفاعة

المصدر: البيان

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في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تكريم أفراد المجتمع لتعاونهم وشعورهم بالمسؤولية العالية، كرم العقيد عمر محمد بن حماد مدير مركز شرطة الرفاعة، بحضور نائبه العقيد جمعة خلفان المهيري، السيد اوبندرا نات تشاتورفيدي، هندي الجنسية، وذلك لتسليمه مبلغ 134ألفاً و930 درهماً إلى المركز بعد أن عثر عليها في إحدى الأماكن العامة.

وتقدم العقيد عمر محمد بن حماد بالشكر إلى السيد تشاتورفيدي لحسن أمانته ومبادرته الطيبة وتسليمه المبلغ المعثور عليه إلى شرطة دبي، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار حرص شرطة دبي الدائم على تشجيع الجهود المبذولة من أفراد الجمهور في تحقيق الأمن الأمان وإسعاد المجتمع.

وأوضح العقيد ابن حماد أن صاحب المبلغ المالي حضر واستلمه من مركز شرطة الرفاعة وعبر عن سعادته البالغة بالأمن والأمان التي تتمتع به إمارة دبي.

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