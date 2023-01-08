76.8% نسبة الإنجاز في مشروع خزان المياه في حتّا

المصدر: البيان

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تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في مشروع خزان المياه الذي تنفذه الهيئة في منطقة حتا للاطلاع على تقدم الأعمال الإنشائية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 76.8% من إجمالي المشروع.

وتبلغ السعة التخزينية للمشروع 30 مليون جالون، بتكلفة تقارب 86 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في إبريل 2023.

رافق معالي الطاير المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية، والمهندس برنلي نصور، نائب الرئيس – المشاريع وهندسة المياه والصيانة والتوصيلات الجديدة في هيئة كهرباء ومياه دبي.

يشتمل المشروع على إنشاء خزانين بقدرة تخزينية تبلغ 30 مليون جالون من المياه المحلاة، وتشييد المباني الداعمة، وتمديد أنابيب المداخل والمخارج. واكتملت أعمال الأساس الإنشائية لجميع المباني والخزانات بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الاكتمال في الأعمال فوق الأرضية 85% وتم أيضا تمديد ما يقارب من 98% من الأنابيب.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مشروع خزان المياه في حتا يدعم الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، من خلال تحسين كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي للمياه بما يسهم في تعزيز استدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 والتي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على تنفيذ مشروع لتخزين 6,000 مليون جالون من المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها عند الحاجة. وتوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون جالون من المياه يوميا في حالات الطوارئ لمدة 90 يوماً، مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.

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