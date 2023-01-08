ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والمزروعي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف أحمد محمد أحمد سعيد راشد الشحي، على كريمة عبدالله راشد أحمد الشحي، والذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة، وتمنى سموه لهما حياة سعيدة مكللة بالرفاء والبنين.

كما حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، أمس، حفل زفاف علي راشد عبدالله بن بويد المزروعي، على كريمة عبيد علي عبيد المزروعي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة أماسي للأفراح برأس الخيمة جمع من الأهل والأصدقاء، وتمنى سموه لهما التوفيق والسداد في مستهل حياتهما الزوجية.

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