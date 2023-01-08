16 مشاركاً باليوم الأول من مسابقة الشيخة هند للقرآن

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، في دورتها الثالثة والعشرين، وذلك بالمقر الرئيس لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في منطقة الممزر بدبي للذكور، وبجمعية النهضة النسائية بدبي للإناث، بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، ومرافقي المتسابقين، الذين بلغ عددهم 16، وجمهور من المهتمين بمتابعة المسابقات والفعاليات القرآنية.

وأشاد الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري رئيس لجنة التحكيم، بالمستوى الذي وصلت إليه مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، في الدورة الثالثة والعشرين، وقد حققت إنجازات وطموحات، وتزايد أعداد المشاركين في حفظ كتاب الله وتعليمه، والتنافس الشريف بين مراكز تحفيظ القرآن في أرجاء الدولة، والتي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سائلاً الله تعالى أن يحفظهم ويبارك فيهم، وأن يجزي حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، خير الجزاء، على رعايتها لهذه المسابقة، وأن يجزي رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة والقائمين على الجائزة، خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وسعيهم الدؤوب لنجاح كافة مسابقات وفروع الجائزة، ويتسابق للمشاركة فيها حفظة كتاب الله من أنحاء العالم.

وشارك في فعاليات اليوم الأول بالمسابقة من الذكور، سبعة مرشحين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهم: يوسف يحيى يوسف، وخالد أحمد العبيدلي، ويتسابقان في الفرع الأول، ونصر عبد المجيد عبد الحميد متولي الثاني من النهاية، ومحمد رمضان عبد المتجلي الخامس من النهاية، وخالد حذيفة النقبي السادس من النهاية، ويحيى أريوج الثالث من النهاية، وفواز محمد واحد أحمد الثالث من النهاية.

كما شارك أمام لجنة تحكيم الإناث، بجمعية النهضة النسائية في دبي، تسع متسابقات مرشحات من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهن: وفاء محمد عبد الله سعيد الفهدي في الفرع الأول، وزهراء فيصل مامو في الثالث من البداية، وأسماء محسن محمد الفقيه العمودي في الثالث من النهاية، وهدى راغب عدي الرابع من البداية، وحمدة عبد الملك سالم عبد الله الثاني من البداية، وفاطمة إبراهيم جاسم عبد الله الحمادي الثاني من البداية، ونور أشرف سعيد عبد الحميد الصيفي الخامس من النهاية، ومريم فواز غنام في الفرع الأول، وأمل أنصر الدين محمد الثاني من النهاية.

وفي ختام فعاليات اليوم الأول للمسابقة، قدمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، جوائز مادية، تم السحب عليها للحضور المسابقة.

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