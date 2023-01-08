محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم، الذي أقيم برعاية طيران الإمارات، في ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وذلك بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة 167 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة. وتوجت باللقب إسطبلات «F3» بواسطة الفارس منصور خميس الشدي، بطل السباق، لتحصد إسطبلات «F3» العلامة الكاملة في النسخة 15 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بعد أن ظفرت بلقب سباق السيدات ضربة بداية المهرجان، وكأس اليمامة للأفراس عبر الفارسة ماسة عدنان، لتواصل إسطبلات «F3» تألقها في ختام الكرنفال بحصد المراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيسي، الذي نظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباق.

وحقق الفارس منصور الشدي لقب كأس ولي عهد دبي للقدرة لأول مرة وذلك على صهوة الفرس «شيلا» لإسطبلات «F3»، بعد أن غرّد وحيداً في الصدارة لينهي السباق بزمن قدره 3.59.53 ساعات، وجاء في المركز الثاني زميله راشد محمد عتيق خميس المهيري على صهوة الجواد «إيمهان دي لوريك» لإسطبلات «F3»، مسجلاً زمناً قدره 4.03.18 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس ماجد جمال المهيري على صهوة الجواد «شامان دي لا فولي» لإسطبلات «F3»، مسجلاً زمناً قدره 4.18.00 ساعات.

وحقق المركز الرابع الفارس عبدالله محمد الحمادي على صهوة الجواد «إتش سي جميل» لإسطبلات الريف عجبان، مسجلاً زمناً قدره 4.22.21 ساعات، وجاءت في المركز الخامس الفارسة الإسبانية برونا أوماتيل على صهوة الجواد «بامبو دي بيروس» لإسطبلات «M7»، مسجلة زمناً قدره 4.22.22 ساعات، تلاها في المركز السادس الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «كال تمبانو» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 4.22.29 ساعات، وحقق المركز السابع الفارس عبدالله جمال الغافري على صهوة الجواد «ديانغو اليسال» لإسطبلات الريف عجبان، مسجلاً زمناً قدره 4.34.53 ساعات.

وقام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في طيران الإمارات، بتتويج أبطال السباق، بحضور الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية.

أحمد الريسي وعادل الغيث ومحمد العظب خلال تتويج الأبطال

سباقات

وتميزت النسخة 15 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بالتحدي والإثارة منذ ضربة البداية، التي دشنها سباق السيدات لمسافة 101 كلم، وتوجت فيه باللقب الفارسة السورية ماسة عدنان على صهوة الفرس «النيز جميلة» لإسطبلات «F3» بعد حسم السباق في زمن قدره 3.24.40 ساعات، يليه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي للمسافة ذاتها، وتوج فيه الفارس سعيد أحمد الشامسي باللقب على صهوة «بولي» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 3.26.48 ساعات، مروراً بكأس اليمامة للأفراس، الذي كررت فيه الفوز الفارسة ماسة عدنان، التي امتطت صهوة الفرس «رو فانتستيكا» لإسطبلات «F3»، مسجلة زمناً قدره 4.09.01 ساعات، لتحتكر إسطبلات «F3» ألقاب المهرجان في السباقات المفتوحة، وخاصة السباق الرئيسي الذي فاز فيه الفارس منصور الشدي.

نخبة الفرسان شاركوا في سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة | البيان

أحمد الريسي: علامة فارقة

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، أن لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، يعتبر من أغلى الألقاب في سباقات القدرة، والذي جاء في مسك ختام المهرجان، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة والتنافس العالي إلى جانب الجوائز القيمة للفائزين تؤكد أهمية الحدث الذي يحتل مكانة مرموقة وأصبح علامة فارقة في الإمارات وخارجها.

وأضاف: إن الإمارات تتصدر المشهد في رياضة سباقات القدرة والذي لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء بفضل ما تحظى به رياضة الآباء والأجداد من دعم كبير من قبل «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي المهرجان.

محمد العظب: ختام مميز

قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، إن مسك ختام النسخة 15 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، جاء مميزاً بفوز إسطبلات F3 بالمراكز الثلاثة الأولى وسط أجواء احتفالية تزامنت مع هطول أمطار الخير، لافتاً إلى أن الحدث تميز بالمتعة والإثارة في مختلف السباقات التي احتضنها الكرنفال في نسخته لهذا العام.

وتوجه العظب بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي المهرجان، على الدعم الكبير الذي يؤكده تنظيم المهرجانات الضخمة في رياضة سباقات القدرة والتحمل، متوجهاً بالشكر لطيران الإمارات الراعي الرسمي لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة ولجميع شركاء النجاح.

عادل الغيث: رعايتنا مستمرة

أكد عادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في طيران الإمارات، أنهم فخورون برعاية العديد من الأحداث الكبيرة في الدولة في مختلف الفعاليات الرياضية، لاسيما الفروسية التي ترتبط بتاريخ وتراث آبائنا وأجدادنا، مشيراً إلى أن طيران الإمارات مستمرة في رعاية كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، إضافة إلى العديد من الأحداث العالمية الأخرى في دبي، أبرزها كأس دبي العالمي، إلى جانب فريق جودلفين صاحب السجل الحافل من الألقاب والانتصارات في مختلف المضامير العالمية، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأشاد الغيث بأجواء السباق الرئيسي الذي جاء في مسك ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، حيث شهد السباق أجواء مميزة ساهمت في ظهور الحدث بحلة رائعة.

البطل: فخور بأغلى الألقاب

أعرب الفارس منصور خميس الشدي، بطل النسخة 15 لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، عن بالغ سعادته بانتزاع أغلى الألقاب في مسيرته بسباقات القدرة والتحمل، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير للرياضة وللفرسان كافة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي المهرجان مالك إسطبلات F3، مهنئاً سموه بمناسبة تتويج إسطبلات F3 باللقب الغالي. وثمّن البطل الشدي جهود جميع طاقم إسطبلات F3، وعلى رأسهم المدربون، وكل أفراد أسرة الفريق، مشيداً بأداء الفرس «شيلا» التي أكدت جاهزيتها لانتزاع اللقب رغم المنافسة القوية من أقوى الإسطبلات والخيول.

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