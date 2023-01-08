هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة في الإمارات

المصدر: متابعة ـ عصام الدين عوض وأحمد أبو الفتوح وعائشة الكعبي

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هطلت أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة، أمس، تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على الشارقة في خورفكان ومليحة، وجزيرة أبوالأبيض في أبوظبي، وشارعي الإمارات والشيخ محمد بن زايد باتجاه أم القيوين ومسافي.

أمطار في أم القيوين

وفي دبي، هطلت أمس أمطار الخير على مناطق متفرقة في الإمارة، تراوحت بين خفيفة الشدة إلى المتوسطة، والتي شملت جميع مناطق الإمارة تقريباً، لا سيما في مناطق الشويب ولهباب والليسيلي في دبي، في حين سقطت أمطار متوسطة على طريف وجسيورة بمنطقة الظفرة، وغزيرة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في عجمان، كما سقطت أمطار خفيفة على الشوامخ ومدينة الشيخ شخبوط والمصفح في أبوظبي، وكانت متوسطة في دبا الحصن بالشارقة، وخور خوير برأس الخيمة. وطالبت الشرطة السائقين على الطرق بتوخي الحيطة والحذر حرصاً على سلامتهم، فيما كثفت فرق البلديات الجهود للتعامل مع تجمعات المياه في الطرق والشوارع حتى لا تعيق الحركة المرورية.

لوحات إرشادية على الطرق في دبي

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، يتخلله بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار نهاراً، خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/‏‏‏‏‏‏‏س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وهطلت أمطار متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة من الشارقة وعجمان لفترات متفاوتة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وأعلنت بلدية الشارقة إغلاق كافة الحدائق بالمدينة مؤقتاً، على أن يعاد فتحها للجمهور بعد استقرار الأحوال الجوية.



تصوير: سالم خميس ودينيس مالاري وزيشان أحمد وإبراهيم صادق وغلام كركر وزافير ويلسون وعثمان ذياب

تنبيه



وفعّلت القيادة العامة لشرطة الشارقة خدمة التنبيه التحذيري على الهواتف المحمولة في الإمارة للتحذير من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة، وجاء في التحذير: «سقوط أمطار على مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، يرجى تجنب أماكن الأودية وتجمع المياه وجريان السيول، وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وخفض السرعات، والتزام تعليمات الجهات المختصة»، فيما دعت إدارات المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وعجمان وأم القيوين السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة خلال تساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق.

لوحات تحذر السائقين من تجمعات المياه

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصرها الأمنية على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية الماطرة، التي تشهدها الدولة حالياً، داعية أفراد الجمهور إلى الأخذ بالإرشادات والتوجيهات الأمنية حفاظاً على السلامة العامة، كما عملت على اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية، المتمثلة في توزيع الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية وفقاً لمقتضيات الحالة الجوية، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز السلامة المرورية على الطرق. وكانت لجنة الأزمات والطوارئ والكوارث عقدت اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد) لتأكيد الجاهزية لاحتواء المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة والشارقة والمدن التابعة لها، ولتعزيز الأمن والحماية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ووجهت اللجنة الجمهور بتوخي الحذر واتباع الإرشادات التي تضمن سلامتهم وسلامة الآخرين، وعدم ارتياد الشواطئ والبحر، ومناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة. وطالبت شرطة الشارقة أفراد الجمهور بالتعامل مع الظروف الجوية بمنتهى المسؤولية، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية والسيول وتجمع المياه، وترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق تجنباً لوقوع الحوادث، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث عبر رقم البلاغات الطارئة ‏999.



أمطار في عجمان

الحمرية



واستنفرت بلدية الحمرية في الشارقة جهودها للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار في الميادين العامة والطرقات الرئيسية والفرعية في منطقة الحمرية مع حالة الأمطار الغزيرة التي تشهدها الدولة.

مركبات لسحب المياه في منطقة الحمرية بالشارقة

وقامت البلدية بتوزيع مركباتها لسحب مياه الأمطار التي تجمعت نتيجة نزول أمطار الخير. وأعلنت فرق بلدية الحمرية عن استعدادها الكامل وجاهزية فرقها للاستجابة أثناء حالة عدم استقرار الحالة الجوية التي تشهدها الدولة وما نتج عنها من أمطار الخير، وفق خطة عمل متكاملة ومعدل استجابة فورية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار في الميادين العامة والطرق الرئيسية والفرعية.



ودعا مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، الجمهور للتواصل والإبلاغ عن الحالات الطارئة عبر الرقم (800700666)، مشيراً إلى أن كوادر بلدية الحمرية يمتلكون خبرات كبيرة من خلال توزيع أعمالهم بصورة فنية للعمل على مدار الساعة لسحب مياه الأمطار منعاً لعرقلة حركة السير في الحمرية.

أمطار الخير على شارع الخيل في دبي



أودية



وشهدت مناطق الفجيرة ومدن الشرقية أمطاراً غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة، اشتد انهمارها في المناطق الجبلية والمنحدرات، حيث أدت إلى جريان الأودية واندفاع السيول من أعالي الجبال، لتزدان المناطق بشلالات مندفعة، وسط فرحة وبهجة الناس بأمطار الخير والرحمة التي عمّت البلاد.

أحد أهالي الفجيرة مستمتعاً بجريان الأودية

وأصدرت الجهات الأمنية تحذيراً فورياً أهابت فيه بالجمهور اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مسارات الأودية ومحيط السدود حفاظاً على سلامتهم. وشهدت الطرق والشوارع الخارجية لإمارة الفجيرة ومدن الشرقية ازدحاماً بسبب هطول الأمطار وتجمعها نسبياً على بعض الطرقات، حيث قامت دوريات الشرطة بمراقبة عملية سير المركبات وتنظيم عبورها خلال الأجواء الماطرة، وباشرت فرق الطوارئ في بلدية الفجيرة وبلديات الساحل الشرقي أعمالها لسحب المياه من مناطق تجمعها، في الميادين والأحياء السكنية والشوارع والدوارات.



وتوقفت حركة خروج رحلات الصيد البحري بشكل كامل في جميع الموانئ بإمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية نتيجة لاضطراب وارتفاع الأمواج البحرية، بسبب هطول الأمطار التي تسببت في عدم استقرار حالة البحر في خليج عمان.

أمطار متوسطة في دبي



رأس الخيمة



وشهدت رأس الخيمة هطول الأمطار الغزيرة على مختلف مناطق الإمارة، مصحوبة برياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة، كما شهدت المناطق الجبلية برأس الخيمة جريان الأودية والشعاب بكميات كبيرة من مياه الأمطار، وما زالت السحب تغطي سماء الإمارة، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.



وسجلت قمة جبل جيس أقل درجة حرارة على الدولة أمس بمعدل 5.6 درجات مئوية خلال الساعة الثالثة عصراً، وفقاً لبيانات المركز الوطني للأرصاد، حيث واصلت فرق الطوارئ بمؤسسة الأشغال في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة عمليات إزالة الصخور والمخلفات التي خلّفها جريان المياه من أعلى القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات، لضمان انسيابية الطريق أمام الحركة المرورية، تماشياً مع عمليات صيانة وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار المتصلة بمناطق الأودية الجبلية.



وأكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مواصلة فرق الطوارئ عملياتها لليوم الثاني لسحب تجمعات المياه من مختلف شوارع الإمارة وإزالة المخلفات عن الطرق لضمان عدم عرقلة الحركة المرورية، في ظل هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها رأس الخيمة، مؤكدة أهمية تواصل أفراد المجتمع للإبلاغ عن التجمعات المائية عبر الاتصال بغرفة الطوارئ على الرقم 8008118.

أجواء مبهجة شهدتها دبي



وأكدت إدارة الدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أهمية تجنب أفراد المجتمع التوجه إلى مناطق الأودية الجبلية أو الاقتراب منها، لضمان سلامة وأمان الجميع، واتباع تعليمات السلامة التي تبثها المصادر الرسمية، وضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال قيادة المركبة على مختلف الطرق، وخاصة الخارجية منها، وترك مسافة أمان كافية خلال القيادة، واحتساب الوقت لضمان التوقف الآمن التام، والانتقال للمسارات ذات السرعة المنخفضة، وعدم استخدام الإشارات الرباعية إلا في حالة التوقف الكامل على الجانب الأيمن للطريق، وتجنب تغيير المسار إلا للضرورة، وتفقد ماسحات الزجاج، والتأكد من حالة الإطارات والمكابح بشكل دوري.

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