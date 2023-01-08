الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة

المصدر: دبي - البيان

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شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية ممثلة بناعمة عبد الرحمن المنصوري رئيسة مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني العربي، وعائشة ليتيم عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد الذي عقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية أمس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير الأمين العام للاتحاد، وتقريري اللجنة المصغرة والفريق القانوني المنبثقين عن اللجنة التنفيذية، وتقرير لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، واستراتيجية الاتحاد للأعوام 2023-2026م، ومشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2023م، ومشروع جدول أعمال المؤتمر الـ 34 للاتحاد.

وأوصى الاجتماع بتضمين أهداف تتعلق بدعم الصحة والتعليم والتدريب في استراتيجية الاتحاد.

كما شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أمس في الاجتماع الثامن للفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية، حيث جرى مناقشة تقرير اللجنة المصغرة المعنية بإعداد النماذج الاسترشادية حول قوانين الجرائم البيئية، والملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية.

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