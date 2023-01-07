سفيرة الإمارات تقدم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزير خارجية تونس

المصدر: وام

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قدّمت سعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي نسخة من أوراق اعتمادها إلى معالي عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية، سفيرة لدولة الإمارات لدى تونس.

ونقلت سعادة السفيرة إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأكّدت حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما أعربت عن فخرها بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التونسية.

من جانبه، حمّل معالي الجرندي سعادة السفيرة تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأكد اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع دولة الإمارات في كافة المجالات، متمنياً لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والازدهار.

وأعرب معاليه عن تمنياته لسعادتها بالتوفيق والنجاح في مهام عملها، مؤكداً استعداد حكومة بلاده لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامها.

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