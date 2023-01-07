دليل تفاعلي من «وجهات دبي» لممارسة الرياضة في الأجواء الشتوية

المصدر: البيان

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أصدر "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليلاً إرشادياً جديداً ضمن الموسم الشتوي لحملة "وجهات دبي" لتشجيع سكان الإمارة وزوارها من مختلف أنحاء العالم على ممارسة الرياضة ويوفر معلومات حول المرافق الرياضية والملاعب والأماكن التي يمكن الاستمتاع بممارسة مجموعة كبيرة من الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، لاسيما وأن فصل الشتاء في دبي يمتاز باعتدال درجات الحرارة، وهو ما يمثل أحد عناصر الجذب المهمة لاسيما للقادمين من البلدان الباردة للاستمتاع بشمس دبي الدافئة شتاءً.

ويضم الدليل قائمة متنوعة من الأماكن التي يمكن ممارسة مختلف الألعاب الرياضية فيها لاسيما رياضات الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية إذ يوضح الدليل أماكن المسارات المخصصة لتلك الرياضات والموزعة على مناطق مختلفة في دبي، وبما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل مجتمع دبي الأكثر لياقةً ونشاطاً عالمياً، وتحويل دبي إلى أكثر مدينة صديقة للدراجات الهوائية في العالم، حيث شهدت الأعوام السابقة توسعاً كبيراً في إنشاء مسارات الدراجات الهوائية من أجل توفير أعلى مستويات الأمان لعشاق تلك الرياضة لممارستها في مسارات مخصصة لها.

ويلقي الدليل الرقمي الضوء على المسارات المُخصصة للدراجات الهوائية في دبي ومن أبرزها: مسار الدراجات الرملية الممتد على مسافة 50 كيلو متراً وسط غابات حديقة مشرف الوطنية، ومسار الدراجات الجبلية في منطقة حتّا، إضافة إلى مساريّ الجري والدراجات الهوائية في منطقة الخوانيج، كذلك يشمل الدليل مسار المشي الموازي لقناة دبي المائية، ومسارات الجري والدراجات الهوائية في حديقة ند الشبا، علاوة على العديد من المسارات الأخرى المخصصة لهاتين الرياضتين في مواقع مختلفة من الإمارة وضمن حدائقها وعلى امتداد شواطئها وواجهاتها البحرية.

كذلك يشمل الدليل التفاعلي معلومات حول عدد من المرافق والمنشآت الرياضية التي تتيح فرصة ممارسة أشكال متنوعة من الرياضات في الهواء الطلق، مثل كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة إضافة إلى التنس، والبادل تنس، ورياضات السيارات، ورياضات الخيل والغولف.

وقالت فاطمة الملا، تنفيذي المشاريع الإبداعية في براند دبي: "يعكس الدليل مكانة دبي كأكثر مدن العالم نشاطاً وأحرصها على تشجيع المجتمع لممارسة الرياضة وتبنيها أسلوب حياة. ويتسم محتوى الدليل بالتنوع حرصا على توفير معلومات تناسب جميع محبي مختلف الأنشطة الرياضية، على تنوع هواياتهم، من أجل تحفيزهم على النشاط والحركة، كما يلقي الضوء على أماكن فريدة تجمع بين الاستفادة من النشاط البدني والاستمتاع بالأجواء المفتوحة والمناطق التي تتميز بها إمارة دبي من مناطق جبلية وكثبان رملية وحدائق وشواطئ".

وأضافت: "توفر دبي العديد من الخيارات المتنوعة التي تناسب عشاق مختلف الرياضات ومن جميع الفئات العمرية، بل وتشجعهم على ممارستها في أجواء تضمن للجميع الراحة وتوفر لهم كافة متطلباتهم، ومن ثم يرصد الدليل أغلب تلك الخيارات ويضعها في متناول المستخدم بأسلوب سهل يكفل الحصول على المعلومات اللازمة حول الأماكن التي يمكن فيها ممارسة رياضاتهم المفضلة في أماكن مفتوحة تمكنهم في الوقت ذاته من الاستمتاع بأجواء الشتاء الصحوة في دبي".

وكان براند دبي قد أصدر عدداً من الأدلة الإرشادية خلال الأسابيع الماضية ضمن حملة "وجهات دبي" التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، لتسليط الضوء على مواقع فريدة تتميز بها دبي خلال موسم الشتاء، ويتركز أغلبها في المناطق المفتوحة بما يتيح فرصة الاستمتاع بأجواء دبي المعتدلة في هذا الوقت من العام. وتضمنت الأدلة العديد من الوجهات الرئيسية خلال الموسم بما في ذلك مواقع التنزه والتخييم في دبي، والأنشطة والتجارب الترفيهية التي يمكن الاستمتاع بها على أرض دبي أو في سمائها وكذلك في مياهها بما تتمتع به الإمارة من شواطئ خلابة وأنشطة ورياضات مائية عديدة تمتد بامتداد سواحل دبي على مياه الخليج العربي، لاسيما وأن درجات الحرارة في دبي خلال هذه الفترة تعد من أهم عوامل الجذب إليها، لاسيما للقادمين من البلدان الباردة شتاءً، ويسعون للاستمتاع بشمس دبي خلال هذه الفترة من السنة.

وتستمر حملة "وجهات دبي" في موسمها الشتوي حتى فبراير 2023 في تشجيع المقيمين والزائرين على اكتشاف الأنشطة الترفيهية المتنوعة في دبي وتجربة العديد من المغامرات والأنشطة العائلية التي تجعل من المدينة وجهة شتوية مميزة.

ويمكن الاطلاع على الدليل التفاعلي، المتاح باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الرابط التالي: https://dubaidestinations.ae/guides/4/3.pdf

كما يضم الموقع الإلكتروني لحملة "وجهات دبي"www.dubaidestinations.ae محتوى إبداعياً ومقاطع فيديو حول الحملة.

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